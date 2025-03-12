Обсуждали ли США и Украина гарантии безопасности во время встречи в Джидде: ответ Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждение гарантий безопасности для Украины состоится детально после 30 дней временного прекращения огня. Во время этого периода планируется наработка шагов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на брифинге.
Владимир Зеленский прокомментировал вопрос гарантий безопасности Украины, который обсуждали во время переговоров в Джидде.
По его словам, все положения, отраженные в совместном стейтменте по итогам встречи, являются позитивными сигналами. В том числе, они содержат о безопасности Украины.
"Я получил максимальные детали по телефону от моей команды. Но все же о гарантиях безопасности мы будем говорить более подробно, если будет тишина на 30 дней", - отметил президент.
Зеленский отметил, что этот период необходим для того, чтобы согласованные шаги по безопасности гарантий были оформлены документально. Украина имеет собственные предложения, однако ключевое - согласование этих форматов с союзниками.
"У нас есть свои предложения, но положить на бумагу согласованные шаги нашими союзниками и форматы тех или иных гарантий безопасности, которые будут в Украине после окончания этой войны", - подчеркнул он.
Предложение прекращения огня
Президент Украины Владимир Зеленский ранее высказал возможные первые шаги к миру, предложив ввести режим прекращения огня в воздухе и на воде, имея в виду прекращение воздушных атак и боевых действий в море.
Вчера, во время переговоров между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии, Киев объявил о готовности к 30-дневному полному прекращению огня, ожидая аналогичного шага от России. Брюссель поддержал совместное заявление, которое предусматривает соглашение о прекращении огня, гуманитарные инициативы и возобновление обмена разведданными и помощью по безопасности.