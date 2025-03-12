Чи обговорювали США та Україна гарантії безпеки під час зустрічі в Джидді: відповідь Зеленського
Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорення гарантій безпеки для України відбудеться детально після 30 днів тимчасового припинення вогню. Під час цього періоду планується напрацювання кроків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на брифінгу.
Володимир Зеленський прокоментував питання гарантій безпеки України, яке обговорювали під час переговорів у Джидді.
За його словами, всі положення, відображені у спільному стейтменті за підсумками зустрічі, є позитивними сигналами. В тому числі, вони містять про безпеку України.
"Я отримав максимальні деталі телефоном від моєї команди. Але все ж таки про гарантії безпеки ми будемо говорити більш детально, якщо буде тиша на 30 днів", - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що цей період є необхідним для того, щоб узгоджені кроки щодо безпекових гарантій були оформлені документально. Україна має власні пропозиції, однак ключове - узгодження цих форматів із союзниками.
"В нас є свої пропозиції, але покласти на папір погоджені кроки нашими союзниками і формати тих, чи інших гарантій безпеки, які будуть у України після закінчення цієї війни" - наголосив він.
Пропозиція припинення вогню
Президент України Володимир Зеленський раніше висловив можливі перші кроки до миру, запропонувавши ввести режим припинення вогню в повітрі та на воді, маючи на увазі припинення повітряних атак і бойових дій у морі.
Вчора, під час переговорів між делегаціями США та України в Саудівській Аравії, Київ оголосив про готовність до 30-денного повного припинення вогню, чекаючи аналогічного кроку від Росії. Брюссель підтримав спільну заяву, яка передбачає угоду про припинення вогню, гуманітарні ініціативи та відновлення обміну розвідданими і безпековою допомогою.