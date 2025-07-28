Могут ли Зеленский и Путин встретиться в ближайшем будущем: мнение политолога

Украинские власти хотят провести с Россией встречу на уровне лидеров. Но пока что такие переговоры маловероятны.

"На сегодняшний день, на ближайшую перспективу, скорее всего, нет (речь о встрече президента Владимира Зеленского с диктатором Владимиром Путиным - ред.)", - считает Фесенко.



Он добавил, что необходимость встречи на уровне лидеров - это принципиальная позиция украинской дипломатии. Зеленский говорит об этом как минимум с марта.

Так же президент думал и в 2019 году, когда настаивал на необходимости встречи с Путиным в Париже, обратил внимание политолог.

"Он считает, что такие ключевые вопросы как вопросы войны и мира должны решать политические лидеры. На уровне делегации можно там что-нибудь наработать, но это не решит проблемы. Это его мировоззрение, оно так воспринимает решение международных проблем", - уточнил он.

По мнению Фесенко, сам Зеленский понимает, что сама по себе встреча с Путиным может не дать результата. Поскольку сейчас диктатор не готов к миру.

"Но он, возможно, надеется, что если эта встреча будет с участием Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.) и при активной позиции Трампа, явно желающего завершения войны в Украине, то это может повлиять на Путина. Конкретно фактор Трампа. Чтобы сохранить конструктивные отношения с Трампом, Путин может пойти на определенные уступки. Да оно или нет, ответ может дать только практика", - добавил политолог.

Фесенко выразил сомнение, что даже участие Трампа кардинально изменит ситуацию, поскольку последний телефонный разговор президента США и российского диктатора не дал результата. В свою очередь РФ усиливает давление на Украину через события на фронте и ракетные удары.