Часть украинцев могут не получить субсидии, - Минсоцполитики

Часть объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и некоторые исполнители коммунальных услуг не предоставляют в Пенсионный фонд информацию, необходимую для назначения жилищных субсидий и льгот. Поэтому жильцы таких домов могут не получить выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

"Из-за такого бездействия люди могут стать заложниками ситуации, когда Пенсионный фонд не получит всю или часть информации, необходимой для назначения жилищно-коммунальных субсидий, и, как следствие, нуждающиеся в финансовой помощи не получат жилищных субсидий или льгот на жилищно-коммунальные услуги", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, сегодня документы для назначения субсидий и льгот можно подавать онлайн, а перерасчет их размера осуществляется автоматически, тратить свое время на стояние в очереди больше не нужно.

С 1 декабря 2022 года жилищные субсидии и льготы администрируются Пенсионным фондом. ПФУ создал возможность предоставления упрощенного обращения за назначением жилищной субсидии, когда члену семьи нужно только подать упрощенное заявление, а органы ПФУ самостоятельно из официальных источников осуществят сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты. Время, которое тратит человек или семья на назначение социальных пособий, было минимизировано, а процесс подачи заявления – максимально автоматизирован.

Также на портале электронных услуг ПФУ были созданы электронные кабинеты для поставщиков жилищно-коммунальных услуг, в частности для ОСМД.

"Эти шаги обеспечили возможность государству самостоятельно обмениваться информацией с предоставлятелями коммунальных услуг об услугах, предоставляемых им конкретной семье, и скорее назначать субсидии", - говорится в сообщении.

Субсидии в бюджете-2024

Напомним, в государственном бюджете на 2024 год выделили на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн домохозяйств. По данным Пенсионного фонда, за 2023 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам было направлено 35,5 млрд гривен.