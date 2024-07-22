Могут ли забрать единственное жилье за неуплату штрафов ТЦК: объяснение юриста

При необновлении данных военнообязанных ТЦК теперь могут налагать штрафы на сумму 17000-25000 грн. Если не оплатить, средства будут взимать со счетов и имущества.

Как происходит взыскание за неуплату штрафа и могут ли забрать единственное жилье, в комментарии РБК-УКраина пояснил советник, адвокат юридической фирмы "GRACERS" Сергей Савинский .

Как налагают штраф за необновление данных военнообязанными

При необновлении данных военнообязанными руководитель ТЦК и СП имеет право привлечь лицо к административной ответственности по ст. 210 КУоАП (нарушение правил военного учета), отмечает юрист. За это правонарушение на человека может быть наложен штраф от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 000 грн до 25 500 грн).

Такой штраф налагается так:

Уполномоченное должностное лицо ТЦК и СП составляет протокол касательно лица, совершившего административное правонарушение, в двух экземплярах, один из которых под расписку вручается человеку, который привлекается к административной ответственности.

"Протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 настоящего Кодекса, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК и СП, если лицо не явилось без уважительных причин или не уведомило причину неприбытия по вызову ТЦК и СП, являясь должным образом уведомленной о дате, времени и месте вызова, и при наличии у ТЦК и СП, подтверждающих документов о получении лицом вызова", - обращает внимание юрист.

Рассмотрение дела происходит в присутствии человека, которого привлекают к административной ответственности. При отсутствии человека дело могут рассмотреть только в случаях, когда есть данные о своевременном извещении о месте и времени рассмотрения дела и если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела .

. Руководитель ТЦК и СП согласно статье 283 КУоАП выносит постановление по делу об административном правонарушении (о наложении административного взыскания или о закрытии дела).

Вынесенное постановление вручают или присылают человеку, который привлечен к административной ответственности в течение нескольких дней;

Постановление может быть обжаловано в судебном или административном порядке в течение 10 дней со дня вынесения или не реализации права на обжалование постановления;

в судебном или административном порядке со дня вынесения или не реализации права на обжалование постановления; В случае неуплаты штрафа в течение 15 дней со дня вручения постановления о наложении штрафа или в случае обжалования такого постановления (не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения), руководитель ТЦК и СП подает в исполнительную службу заявление об открытии исполнительного производство.

"Если человек не уплатит данный штраф, то по нему будет открыто исполнительное производство. В таком случае исполнитель будет вынужден совершать обращение взыскания на имущество должника", - отмечает Сергей Савинский.

Взыскание обращается в первую очередь на денежные средства должника в национальной и иностранной валютах, другие ценности, в том числе на средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях.

"Если же у человека нет средств на банковских счетах, то взыскание будет обращаться на движимое имущество должника, включая и транспортное средство. Если у человека нет транспортного средства, то взыскание будет обращаться на другое движимое имущество", – объясняет адвокат.

Фото: При неуплате штрафа сначала взимают средства и движимое имущество (gettyimages.com)

Могут ли забрать жилье, если нет другого имущества и денег

По словам юриста, обращение взыскания на объекты недвижимого имущества, объекты незавершенного строительства, будущие объекты недвижимости осуществляется в случае отсутствия у должника достаточных средств или движимого имущества.

"То есть, в первую очередь исполнитель должен взимать штраф за счет средств на банковских счетах, а затем уже – за счет движимого имущества должника. Только в случае отсутствия у должника достаточного количества средств исполнитель сможет обратить взыскание другого имущества, включая и недвижимое", - отмечает. Сергей Савинский.

Он обращает внимание, что существуют случаи, когда недвижимое имущество не может быть обращено к взысканию. Если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не производится. В таком случае исполнитель обязан принять меры по исполнению решения за счет другого имущества должника.

"То есть, если у человека имеется единственное жилье и размер взыскания не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, что по состоянию на июнь 2024 года составляет 160 000 грн, то такое жилье и земельный участок, на котором оно расположено, не подлежат взысканию", - объясняет адвокат.

Он добавляет: максимальный размер штрафа за нарушение ст. 210 КУоАП составляет 25 500 грн, а значит, если военнообязанный не уплатил штраф, однако имеет единственное жилье, то такое жилье с земельным участком под ним нельзя забрать, поскольку сумма взыскания не превышает 160 000 грн.

"В данном случае теоретически можно обратить взыскание на недвижимое имущество только в случае, если было открыто сводное исполнительное производство (несколько исполнительных производств о взыскании средств с одного должника, которые были объединены в одно). Однако, подобного взыскания средств на сегодняшний день осуществлено не было", - отмечает юрист.

По его мнению, в этой ситуации достаточно трудно будет обратить взыскание на недвижимое имущество, так как сумма штрафа значительно меньше оценочной стоимости любого недвижимого имущества.