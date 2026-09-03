Могут ли издательства страховать книги? На кого ложатся убытки от атак РФ

Могут ли издательства страховать книги

Главный редактор издательства BookChef Евгений Широнос рассказал: самая большая проблема заключается в том, что компании страхуют производственные мощности (здание, оборудование), а товарные запасы - нет.

"В прошлом году мы пытались найти страховую, которая согласилась бы страховать именно товары в обороте, но бесполезно", - поделился специалист.

О необходимости изменения подхода к страхованию сообщили также в издательстве "Ранок".

"Книги не страхуются. Есть государственная программа страхования на прифронтовых территориях от военных рисков, но только недвижимость и оборудование", - рассказал генеральный директор издательства Виктор Круглов.

Он отметил также, что "этот недостаток нужно менять, потому что без страхования нет смысла восстанавливаться".

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Как может помочь книгоиздателям государство

"Компенсации от государства нет и доступного для книжного бизнеса страхования тоже. И это - одна из больших проблем отрасли", - признала СЕО и соучредитель издательства Vivat Юлия Орлова.

Она отметила, что "страховые компании предлагают условия, при которых стоимость страхования может составить 17-19% от стоимости имущества".

"Для издательского бизнеса такие ставки - экономически неподъемные", - констатировала эксперт.

Широнос рассказал, что недавно ряд издательств встретились по этому вопросу с профильными министерствами.

"Однако пока что конкретного механизма помощи или компенсации нет", - добавил главный редактор BookChef.

В целом, страхование для издательств - критически важно, ведь горят не только готовые книги, но и полиграфические материалы, бумага, краска.

"Издательствам нужны деньги на предоплату типографиям, а типографиям - на закупку материалов. Вся система сейчас работает в условиях чрезвычайно высоких рисков", - сообщила Орлова.

Именно поэтому, по ее словам, речь идет "не только о необходимости компенсации ущерба".

"А и о создании системных инструментов, которые позволят книжному бизнесу работать и восстанавливаться в условиях постоянного военного риска", - добавила СЕО и соучредитель Vivat.

Учитывая сложившуюся ситуацию, издательства отмечают: должны быть особые условия для сферы книгопечатания и ее системная поддержка.

Поскольку сейчас все убытки от российских обстрелов ложатся именно на плечи книгоиздателей.

Может ли спасти ситуацию "переезд"

Некоторые книгоиздатели пытаются спасти ситуацию "переездом", однако и с этим есть определенные сложности.

"Мы релоцируем наши склады в западные регионы. Но уже есть определенный дефицит таких помещений: для книг должны быть специфические условия хранения, определенная температура. Нам не подходят любые сооружения", - сообщил Широнос.

В пресс-службе "Наш формат" объяснили, что сейчас "все издатели пересматривают свои риски, релоцируются, диверсифицируют места хранения, а также пытаются распределять запасы между более безопасными районами и городами".

"Потому что хранить большое количество книг в одном месте становится все опаснее", - добавили в издательстве.

При этом вариант вывоза печатных изданий в другие страны книгоиздатели не рассматривают.

Широнос объяснил, что перенос складов за границу - нецелесообразен, поскольку это приведет к удорожанию логистики чуть ли не вдвое.

В Vivat добавили, что украинское книгоиздание имеет налоговую льготу по НДС, а при ввозе книг из-за границы они будут подлежать налогообложению.

Это также создаст дополнительные расходы.

"Рассматриваем децентрализацию фулфилмента. Над соответствующей системой уже работает "Новая почта". Речь идет о том, чтобы не концентрировать большие объемы товара в одном месте", - рассказали в издательстве.

В то же время, по словам специалистов, "недостаточно просто разложить книги по разным складам".

"Нужны программное обеспечение, профессиональная складская логистика и система, которая позволит быстро собирать и отправлять заказы из разных точек", - подытожили в Vivat.