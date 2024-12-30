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Что делать, если продавец отказывает в оплате картой: украинцам дали важные советы

Украина, Понедельник 30 декабря 2024 12:15
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Что делать, если продавец отказывает в оплате картой: украинцам дали важные советы Фото: куда обратиться при нарушении прав потребителей в Украине (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Каждый потребитель имеет право на защиту своих интересов, и в Украине существует несколько органов, в которые можно обратиться в случае нарушения прав. Если столкнулись с некачественным товаром, ненадлежащим обслуживанием или нарушением законодательства, важно знать как действовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Как защитить свои права потребителя в Украине: куда обращаться

Законодательство Украины обеспечивает защиту прав потребителей в разных сферах. Если ваши права нарушены, важно знать, куда обратиться для решения проблемы.

В каких случаях и куда обращаться

  1. Отсутствие кассового аппарата или безналичного расчета
    Если продавец не использует кассовый аппарат или не обеспечивает возможность осуществления безналичного расчета, как это предусмотрено законом, вы можете обратиться в Государственную налоговую службу Украины.

  2. Маркировка товара на иностранном языке
    В случае, если товар маркирован не на государственном языке, это является нарушением. Вы можете сообщить об этом уполномоченному по защите государственного языка. Специальная форма для обращения доступна на официальном сайте: https://mova-ombudsman.gov.ua/povidomiti-pro-porushennya.

  3. Нарушения в сфере финансовых услуг
    Если у вас возникли проблемы с финансовыми услугами (например, кредитами или депозитами), обращайтесь в Национальный банк Украины, в частности в Управление защиты прав потребителей финансовых услуг: https://bank.gov.ua.

  4. Вопрос о покупке товаров, гарантийного обслуживания или предоставления услуг
    Для консультаций и решения таких вопросов обращайтесь в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы. Подробную информацию и контакты можно найти по ссылке: https://dpss.gov.ua/sluzhba/teritorialniorgani.

Защита прав в суде

Вы также можете защищать свои права через суд. Потребители освобождены от уплаты судебного сбора по искам, касающимся нарушения их прав, в соответствии со статьей 22 Закона Украины "О защите прав потребителей".

Даже в условиях военного положения суды продолжают работать, обеспечивая конституционное право граждан на защиту.

Напомним, что украинцам объяснили, что делать, если в заведении нарушают их права как потребителей. Законом Украины "Об обращении граждан" предусмотрено, что граждане имеют право обратиться к предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности с замечаниями, жалобами и предложениями.

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