Что делать, если продавец отказывает в оплате картой: украинцам дали важные советы

Каждый потребитель имеет право на защиту своих интересов, и в Украине существует несколько органов, в которые можно обратиться в случае нарушения прав. Если столкнулись с некачественным товаром, ненадлежащим обслуживанием или нарушением законодательства, важно знать как действовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу .

Как защитить свои права потребителя в Украине: куда обращаться

Законодательство Украины обеспечивает защиту прав потребителей в разных сферах. Если ваши права нарушены, важно знать, куда обратиться для решения проблемы.

В каких случаях и куда обращаться

Отсутствие кассового аппарата или безналичного расчета

Если продавец не использует кассовый аппарат или не обеспечивает возможность осуществления безналичного расчета, как это предусмотрено законом, вы можете обратиться в Государственную налоговую службу Украины. Маркировка товара на иностранном языке

В случае, если товар маркирован не на государственном языке, это является нарушением. Вы можете сообщить об этом уполномоченному по защите государственного языка. Специальная форма для обращения доступна на официальном сайте: https://mova-ombudsman.gov.ua/povidomiti-pro-porushennya. Нарушения в сфере финансовых услуг

Если у вас возникли проблемы с финансовыми услугами (например, кредитами или депозитами), обращайтесь в Национальный банк Украины, в частности в Управление защиты прав потребителей финансовых услуг: https://bank.gov.ua. Вопрос о покупке товаров, гарантийного обслуживания или предоставления услуг

Для консультаций и решения таких вопросов обращайтесь в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы. Подробную информацию и контакты можно найти по ссылке: https://dpss.gov.ua/sluzhba/teritorialniorgani.

Защита прав в суде

Вы также можете защищать свои права через суд. Потребители освобождены от уплаты судебного сбора по искам, касающимся нарушения их прав, в соответствии со статьей 22 Закона Украины "О защите прав потребителей".

Даже в условиях военного положения суды продолжают работать, обеспечивая конституционное право граждан на защиту.