Могут ли украинские беженцы в Польше получить "карту побыту" и что для этого нужно

Кто может легализоваться с видом на временное проживание

С принятием изменений в закон о помощи украинцам в Польше от 1 июля 2024 года у украинцев есть три способа легализоваться в этой стране, сообщал портал "Наш выбор":

получить статус временной защиты (номер PESEL UKR);

получить вид на временное пребывание для иностранцев ("карту побыту" - kartа pobytu);

и со следующего года перейти на специальную карту временного пребывания на 3 года CUKR.

Карта побыту - это разрешение на временное или постоянное проживание, позволяющее иностранцам находиться в стране длительное время, въезжать без оформления визы и иметь базовые гражданские права.

С 1 апреля 2023 года украинцы, получившие в Польше статус временной защиты, могут подавать заявку на получение карты побыту. Такое право предоставили только 3 категориям беженцев:

те, кто официально трудоустроен в Польше;

ведут в Польше предпринимательскую деятельность, включая регистрацию ФЛП;

имеют Blue Card.

Чтобы начать оформление "карты побыту", необходимо обратиться в отдел по делам иностранцев в воеводском управлении по месту жительства и представить пакет документов. Среди них должна быть справка о платежеспособности, регистрации места жительства и договоре аренды жилья. Также нужно будет сдать биометрические данные – отпечатки пальцев.

Фото: Оформление карты побыту в Польше (коллаж РБК-Украина)

Что нужно знать о получении карты CUKR

Подать заявление на специальную карту временного пребывания (CUKR) украинцы смогут с 2025 года. Об этом сообщили в Управлении по делам иностранцев в Польше. Сделать это можно будет только через специальный онлайн-сервис.

Эта карта гарантирует равные права с другими иностранцами, проживающими в Польше на основании обычных разрешений на пребывание. Этот документ будут выдавать по упрощенной процедуре. Но одним из условий будет активный статус UKR минимум 365 дней.

В карте будет указано, что ранее человек имел статус UKR (временная защита). Карту CUKR могут получить и дети. Получение карты CUKR означает, что человек потеряет все льготы, связанные со статусом временной защиты.

Временной защитой в Польше пользуется около 950 тысяч украинцев. С 1 июля страна изменила правила помощи и сократила ряд льгот. В то же время, по новому законодательству беженцам будет предоставлена возможность остаться в Польше на длительное время после окончания временной защиты.