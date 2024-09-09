Могут ли украинские беженцы в Польше получить "карту побыту" и что для этого нужно

Украинские беженцы в Польше могут изменить свой статус легального пребывания и получить вид на временное проживание наравне с другими иностранцами. Для этого нужно отвечать определенным требованиям.
РБК-Украина рассказывает, как бежавшие от войны могут получить "карту побыту" в Польше.
С принятием изменений в закон о помощи украинцам в Польше от 1 июля 2024 года у украинцев есть три способа легализоваться в этой стране, сообщал портал "Наш выбор":
Карта побыту - это разрешение на временное или постоянное проживание, позволяющее иностранцам находиться в стране длительное время, въезжать без оформления визы и иметь базовые гражданские права.
С 1 апреля 2023 года украинцы, получившие в Польше статус временной защиты, могут подавать заявку на получение карты побыту. Такое право предоставили только 3 категориям беженцев:
Чтобы начать оформление "карты побыту", необходимо обратиться в отдел по делам иностранцев в воеводском управлении по месту жительства и представить пакет документов. Среди них должна быть справка о платежеспособности, регистрации места жительства и договоре аренды жилья. Также нужно будет сдать биометрические данные – отпечатки пальцев.
Подать заявление на специальную карту временного пребывания (CUKR) украинцы смогут с 2025 года. Об этом сообщили в Управлении по делам иностранцев в Польше. Сделать это можно будет только через специальный онлайн-сервис.
Эта карта гарантирует равные права с другими иностранцами, проживающими в Польше на основании обычных разрешений на пребывание. Этот документ будут выдавать по упрощенной процедуре. Но одним из условий будет активный статус UKR минимум 365 дней.
В карте будет указано, что ранее человек имел статус UKR (временная защита). Карту CUKR могут получить и дети. Получение карты CUKR означает, что человек потеряет все льготы, связанные со статусом временной защиты.
Временной защитой в Польше пользуется около 950 тысяч украинцев. С 1 июля страна изменила правила помощи и сократила ряд льгот. В то же время, по новому законодательству беженцам будет предоставлена возможность остаться в Польше на длительное время после окончания временной защиты.
Напомним, мы писали, кто из беженцев сможет подать заявление на новую карту пребывания CUKR в Польше.
Также мы рассказывали, что изменилось украинцам в Польше с 1 июля.
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При подготовке материала использовались следующие источники: сайты Управления по делам иностранцев в Польше, ukrainianinpoland.pl, сайт "Украинского дома" в Варшаве "Наш выбор".