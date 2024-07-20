Новая карта пребывания CUKR в Польше: кто из беженцев сможет подать заявление

Украинские беженцы в Польше смогут перейти на специальное разрешение пребывания на территории страны. Новый документ можно будет получить только с 2025 года.

Кто сможет получить карту CUKR и что изменится для беженцев с этим документом, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на naszwybir.pl .

В чем особенность новой карты пребывания для беженцев

Новый путь легализации для украинцев со временной защитой в Польше вводится с изменениями в спецзакон, который вступил в силу с 1 июля 2024 года. Подать заявление на специальную карту временного пребывания (CUKR) украинцы смогут с 2025 года. Об этом сообщили в Управлении по делам иностранцев в Польше. Сделать это можно будет только через специальный онлайн-сервис.

Предполагается, что специальная карта временного пребывания (CUKR) будет позволять украинцам, имеющим статус UKR (временную защиту), легально проживать и работать на территории Польши в течение 3 лет.

Те, кто получит карту CUKR, будут иметь одинаковые права с другими иностранцами, проживающими в Польше на основании обычных разрешений на пребывание.

В то же время, такой документ будут выдавать по упрощенной процедуре. В ней будет отмечено, что раньше человек имел статус UKR. Карту CUKR смогут получить и дети.

Фото: Украинцы на границе Польши (gettyimages.com)

Какие будут критерии для получения карты CUKR

Хотя предполагается, что новое разрешение на пребывание должно заменить временную защиту, получить его смогут не все беженцы. Критерии будут следующие:

те, кто на 4 марта 2024 года имели активный статус UKR;

кто в день подачи документов на получение карты CUKR будет иметь статус UKR;

те, кто непрерывно имел активный статус UKR минимум 365 дней.

По требованиям спецзакона всем украинским беженцам необходимо обновить свои данные в местной администрации. Нужно будет указать данные загранпаспорта.

Какие варианты легального пребывания будут у украинцев в Польше

На сегодняшний день в Польше для беженцев из Украины есть два способа легализации своего пребывания в этой стране: получение статуса временной защиты (оформление номера PESEL UKR) и получение карты временного пребывания (karta pobytu) на тех же основаниях, что и для других иностранцев в Польше.

Третий способ – временное пребывание после статуса временной защиты – карта CUKR – станет доступен с 2025 года.

Фото: Те, кто получит карту CUKR, будут иметь одинаковые права с другими иностранцами (gettyimages.com)

В то же время переход на новую карту для украинских беженцев будет иметь минусы, предостерегают специалисты Фонда "Украинский дом". Когда PESEL UKR изменится на CUKR, человек теряет все льготы, связанные со специальным статусом временной охраны.

"Например, такие лица теряют возможность пользоваться бесплатными медицинскими услугами в рамках Национального фонда здоровья (NFZ)", – отмечает Оксана Пестрикова из Центра поддержки Украинского дома.

Если человек с картой CUKR устроится на работу, то он и дальше сможет пользоваться медицинскими услугами от NFZ. Однако основанием будет медицинская страховка, оплачиваемая по зарплате, а не временная защита.

"Если человек не может работать, то меняя PESEL UKR на CUKR, он действительно теряет", – говорит специалист.

Карта пребывания будет действовать 3 года и давать ее владельцу право работать в Польше без получения дополнительного разрешения.

Владелец карты пребывания CUKR будет обязан сообщать воеводе об изменении адреса проживания в течение 15 дней. Хотя владельцы карты CUKR будут иметь такие же права, как иностранцы с обычной картой пребывания, но без потери разрешения на пребывание смогут выезжать из Польши на срок не более 6 месяцев.