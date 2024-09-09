UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи можуть українські біженці в Польщі отримати "карту побиту" і що для цього треба

Фото: Українці у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці у Польщі можуть змінити свій статус легального перебування і отримати посвідку на тимчасове проживання нарівні з іншими іноземцями. Для цього треба відповідати певним вимогам.

РБК-Україна розповідає, як втікачі від війни можуть отримати "карту побиту" у Польщі.

Хто може легалізуватися з посвідкою на тимчасове проживання

Із прийняттям змін до закону про допомогу українцям у Польщі від 1 липня 2024 року українці мають три способи легалізуватися у цій країні, повідомляв портал "Наш вибір":

  • отримати статус тимчасового захисту (номер PESEL UKR);
  • отримати посвідку на тимчасове перебування для іноземців ("карту побиту" - kartа pobytu);
  • та з наступного року перейти на спеціальну карту тимчасового перебування на 3 роки CUKR.

Карта побиту - це дозвіл на тимчасове чи постійне проживання який дозволяє іноземцям перебувати у країні тривалий час, в'їжджати без оформлення візи та мати базові громадянські права.

Із 1 квітня 2023 року українці, які отримали в Польщі статус тимчасового захисту, мажуть подавати заявку на отримання карти побиту. Таке право надали лише 3 категоріям біженців:

  • ті, хто офіційно працевлаштовані у Польщі;
  • ведуть у Польщі підприємницьку діяльність, включно із реєстрацією ФОП;
  • мають Blue Card.

Щоб розпочати оформлення "карти побиту", необхідно звернутися до відділу в справах іноземців у воєводському управлінні за місцем проживання та подати пакет документів. Серед них має бути довідка про платоспроможність, реєстрація місця проживання і договір оренди житла. Також треба буде здати біометричні дані – відбитки пальців.

Фото: Оформлення карти побиту у Польщі (колаж РБК-Україна)

Що треба знати про отримання карти CUKR

Подати заяву на спеціальну карту тимчасового перебування (CUKR) українці зможуть із 2025 року. Про це повідомили в Управлінні у справах іноземців у Польщі. Зробити це можна буде лише через спеціальний онлайн-сервіс.

Ця карта гарантує однакові права із іншими іноземцями, які проживають у Польщі на підставі звичайних дозволів на перебування. Цей документ видаватимуть за спрощеною процедурою. Але однією із умов буде активний статус UKR мінімум 365 днів.

У карті буде зазначено, що раніше людина мала статус UKR (тимчасовий захист). Карту CUKR зможуть отримати і діти. Отримання карти CUKR означатиме, що людина втратить усі пільги, пов'язані зі статусом тимчасового захисту.

Тимчасовим захистом у Польщі користуються приблизно 950 тисяч українців. Із 1 липня країна змінила правила допомоги і скоротила низку пільг. Водночас за новим законодавством біженцям буде надана можливість залишитися у Польщі на тривалий час після закінчення тимчасового захисту.

Нагадаємо, ми писали, хто з біженців зможе подати заяву на нову карту перебування CUKR у Польщі.

Також ми розповідали, що змінилось для українців у Польщі з 1 липня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

При підготовці матеріалу використовувалися такі джерела: сайти Управління у справах іноземців у Польщі, ukrainianinpoland.pl, сайт "Українського дому" у Варшаві "Наш вибір".

Читайте РБК-Україна в Google News
Польщавид на жительствоДокументи