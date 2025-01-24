Могут ли удары вглубь РФ уменьшить массированные обстрелы Украины: объяснение экспертов

По мнению военного эксперта Алексея Гетьмана, Украина может и в дальнейшем наносить удары по нефтеперерабатывающим комплексам и химическим предприятиям, которые изготавливают ракетное топливо. Однако просто сделать так, чтобы самолеты в России вообще не могли взлететь, невозможно.

"Россия - страна-бензоколонка, нам сложно все будет уничтожить. У них есть собственная нефть. Мы все уничтожим, а они накачали и снова производят", - сказал Гетьман.

Это связано с тем, что самолеты, с которых россияне бьют по украинским территориям, по большей части базируются на аэродромах "Оленья", "Энгельс", "Дягилево", "Шайковка", "Саваслейка", "Ахтубинск" и "Моздок". А вот стратегические бомбардировщики находятся на аэродроме "Оленья", куда технически сложно достать. Еще часть бомбардировщиков Ту-22 держат на "Дягилево", куда мы можем дотянуться, но там их достаточно мало.

"В "Дягилево" есть инфраструктура для обслуживания всех типов стратегических бомбардировщиков, но минимальная, потому что это учебный центр. А вот несколько Ту-22 - одну эскадрилью они могут обслуживать", - авиационный эксперт Валерий Романенко.

Украина может пытаться ограничить запас топлива для самолетов Ту-160 ударами по Энгельсу, но эти самолеты россияне редко используют для ударов.

Главный редактор Defence Express Олег Катков отметил, что на Энгельсе расположен завод "Комбинат Кристалл". Он относится к государственному стратегическому резерву, и на нем хранят топливо для самолетов Ту-95МС и Ту-160. Украинские войска недавно атаковали базу и, скорее всего, удары будут продолжаться. Но он считает, что это не повлияет на уменьшение атак на Украину, но создаст россиянам определенные трудности.

"Поражение этой нефтебазы точно усложнит эксплуатацию этой авиабазы, но не сделает невозможным ее. Враг будет тратить на это дополнительные ресурсы. На ней также было специфическое топливо марки Т-8В, которое необходимо для Ту-160, являющихся единственными его потребителями. Возможное уничтожение части запасов этого топлива может привести к снижению активности Ту-160, но они и без того ограниченно использовались врагом для удара по Украине", - отмечает Катков в комментарии РБК-Украина.