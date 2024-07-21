Квартира в рассрочку. Какие кредиты дают в Украине и какие риски нужно учитывать

Покупка квартиры в кредит - один из популярных способов приобретения жилья. Для многих особенно молодых семей и тех, кто впервые решил приобрести собственное жилье, кредитные программы становятся настоящим спасительным кругом. Но такое решение требует тщательного анализа и понимания всех аспектов ипотечного кредитования.

Об основных видах кредитов на жилье, про риски и выгодаы ипотеки, рассрочки от застройщика и банковские кредиты в комментарии РБК-Украина рассказывает СЕО юридической компании "Приходько и партнеры", адвокат Анатолий Перепельченко.

Виды кредитов на жилье и главные риски

Ипотека - это долгосрочный кредит, предоставляемый банком на покупку жилья под залог этой же недвижимости.

Риски:

Финансовые обязательства на длительный срок. Выплаты могут занять от 10 до 30 лет. Изменение процентной ставки. Если ставка плавающая, она может меняться в течение срока кредита, что может привести к увеличению ежемесячных платежей. Возможность потери жилья. В случае невозможности выплачивать кредит банк может изъять квартиру как залоговое имущество.

Рассрочка от застройщика - это способ покупки жилья, при котором застройщик позволяет выплачивать стоимость квартиры частями в течение определенного периода времени.

Риски:

Более короткий срок выплат. Ограниченный период погашения задолженности (до 5 лет) может привести к высоким ежемесячным платежам. Отсутствие правовой защиты. Возможны риски в случае банкротства застройщика или задержек в строительстве, особенно если квартира приобретается на стадии строительства. Ограниченные способности выбора. Застройщики обычно предлагают рассрочку только на определенные объекты недвижимости. Необходимость большого первоначального взноса.

Фото: В Украине есть разные виды кредитов на жилье - рассрочка от застройщика, банковский кредит, ипотека (facebook.com/luckyland.dim)

Банковский кредит - это финансовая помощь от банка на любые нужды, включая покупку жилья без необходимости залога купленного объекта.

Риски:

Высокая процентная ставка. Процентные ставки на банковские кредиты, как правило, выше, чем на ипотечные кредиты, что увеличивает общую сумму выплат. Более короткий срок погашения. Банковские кредиты имеют более короткий срок выплат (до 7 лет). Отсутствие залога. Без залога банки могут потребовать более высокие ставки или дополнительные условия, такие как поручительство или страхование. Финансовая нагрузка. Риск неспособности погасить кредит в случае внезапных изменений в финансовом состоянии заемщика, например, потеря работы или снижение доходов.

Выгодно ли покупать квартиру в кредит?

Покупка квартиры в кредит может быть выгодна для многих людей, поскольку позволяет стать владельцем жилья без необходимости накапливать полную сумму сразу, говорит Анатолий Перепельченко.

Это особенно актуально в условиях растущих цен на недвижимость, когда стоимость квартиры может увеличиться быстрее, чем человек сможет сэкономить необходимую сумму.

Однако покупка квартиры в кредит сопровождается значительной финансовой нагрузкой. В течение многих лет вам придется выплачивать ежемесячные платежи, включающие как основную сумму долга, так и проценты. Это означает, что общая стоимость жилья в конечном счете будет выше из-за процентных начислений.

Основным фактором, определяющим выгодность покупки квартиры в кредит, являются условия договора. Процентная ставка, срок кредитования, размер первоначального взноса, а также наличие дополнительных платежей и комиссий оказывают значительное влияние на общие расходы.

Перед подписанием договора следует тщательно изучить все условия, проконсультироваться с финансовыми экспертами и сравнить разные предложения на рынке. Только тогда можно принять обоснованное решение, которое будет финансово выгодно и безопасно в долгосрочной перспективе.