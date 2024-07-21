Квартира в рассрочку. Какие кредиты дают в Украине и какие риски нужно учитывать
Покупка квартиры в кредит - один из популярных способов приобретения жилья. Для многих особенно молодых семей и тех, кто впервые решил приобрести собственное жилье, кредитные программы становятся настоящим спасительным кругом. Но такое решение требует тщательного анализа и понимания всех аспектов ипотечного кредитования.
Об основных видах кредитов на жилье, про риски и выгодаы ипотеки, рассрочки от застройщика и банковские кредиты в комментарии РБК-Украина рассказывает СЕО юридической компании "Приходько и партнеры", адвокат Анатолий Перепельченко.
Виды кредитов на жилье и главные риски
Ипотека - это долгосрочный кредит, предоставляемый банком на покупку жилья под залог этой же недвижимости.
Риски:
- Финансовые обязательства на длительный срок. Выплаты могут занять от 10 до 30 лет.
- Изменение процентной ставки. Если ставка плавающая, она может меняться в течение срока кредита, что может привести к увеличению ежемесячных платежей.
- Возможность потери жилья. В случае невозможности выплачивать кредит банк может изъять квартиру как залоговое имущество.
Рассрочка от застройщика - это способ покупки жилья, при котором застройщик позволяет выплачивать стоимость квартиры частями в течение определенного периода времени.
Риски:
- Более короткий срок выплат. Ограниченный период погашения задолженности (до 5 лет) может привести к высоким ежемесячным платежам.
- Отсутствие правовой защиты. Возможны риски в случае банкротства застройщика или задержек в строительстве, особенно если квартира приобретается на стадии строительства.
- Ограниченные способности выбора. Застройщики обычно предлагают рассрочку только на определенные объекты недвижимости.
- Необходимость большого первоначального взноса.
Фото: В Украине есть разные виды кредитов на жилье - рассрочка от застройщика, банковский кредит, ипотека (facebook.com/luckyland.dim)
Банковский кредит - это финансовая помощь от банка на любые нужды, включая покупку жилья без необходимости залога купленного объекта.
Риски:
- Высокая процентная ставка. Процентные ставки на банковские кредиты, как правило, выше, чем на ипотечные кредиты, что увеличивает общую сумму выплат.
- Более короткий срок погашения. Банковские кредиты имеют более короткий срок выплат (до 7 лет).
- Отсутствие залога. Без залога банки могут потребовать более высокие ставки или дополнительные условия, такие как поручительство или страхование.
- Финансовая нагрузка. Риск неспособности погасить кредит в случае внезапных изменений в финансовом состоянии заемщика, например, потеря работы или снижение доходов.
Выгодно ли покупать квартиру в кредит?
Покупка квартиры в кредит может быть выгодна для многих людей, поскольку позволяет стать владельцем жилья без необходимости накапливать полную сумму сразу, говорит Анатолий Перепельченко.
Это особенно актуально в условиях растущих цен на недвижимость, когда стоимость квартиры может увеличиться быстрее, чем человек сможет сэкономить необходимую сумму.
Однако покупка квартиры в кредит сопровождается значительной финансовой нагрузкой. В течение многих лет вам придется выплачивать ежемесячные платежи, включающие как основную сумму долга, так и проценты. Это означает, что общая стоимость жилья в конечном счете будет выше из-за процентных начислений.
Основным фактором, определяющим выгодность покупки квартиры в кредит, являются условия договора. Процентная ставка, срок кредитования, размер первоначального взноса, а также наличие дополнительных платежей и комиссий оказывают значительное влияние на общие расходы.
Перед подписанием договора следует тщательно изучить все условия, проконсультироваться с финансовыми экспертами и сравнить разные предложения на рынке. Только тогда можно принять обоснованное решение, которое будет финансово выгодно и безопасно в долгосрочной перспективе.
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