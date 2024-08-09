Кто имеет право на бесплатный капремонт жилья и как оформить льготу в ЦНАП

Ветераны войны и лица с особыми трудовыми заслугами имеют право на бесплатное проведение капитального ремонта их жилья. Получить льготу можно не чаще, чем раз в 10 лет.

Кто может подать документы на бесплатный капремонт собственной квартиры или дома, в комментарии РБК-Украина сообщила директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.