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Могут ли россияне взять Бахмут: мнения экспертов

Фото: эксперты оценили, смогут ли россияне захватить Бахмут (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина, Ульяна Безпалько

Бахмут Донецькой области - это единственная локация, где россиянам пока еще удается проводить хоть какое-то наступление. При этом оценки экспертов в том, смогут ли оккупанты в конечном итоге пробиться к Бахмуту, различаются.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Херсон, Луганск, Мелитополь? Откуда ВСУ могут выбить оккупантов до конца года".

По данным Министерства обороны, россияне буквально равняют Бахмут с землей и планируют захватить его до конца октября. Этот город нужен оккупантам для того, чтобы показать хоть какой-то успех после целой серии поражений.

Кроме того, военный эксперт, полковник Роман Свитан отмечает, что группировки врага хотят выйти к водоводу, который находится за Бахмутом, в районе Часового Яра, чтобы возобновить водоснабжение Донецка.

"Донецк возвышается на 200 метров над Донецким кряжем. Чтобы обеспечить этот город водой, ее забирают из Северского Донца. И дальше система каналов и водоемных станций поднимают ее на 200 метров в Донецк, в Верхнекальмиуское водохранилище. Воды в Донецке нет уже более чем полгода. А без воды они жить не смогут", - сказал он.

При этом оценки опрошенных РБК-Украина экспертов разнятся в том, смогут ли противники в конечном счете пробиться к Бахмуту.

Военный эксперт, полковник Сергей Грабский напомнил "тактику" оккупантов, с которой они "прогрызались" в Попасную или Пески. Так, агрессор обстреливал укрепленный населенный пункт настолько, что превращал его в так называемый "лунный ландшафт". На таком участке просто физически не остается, где закрепляться.

Он сказал, что россияне устраивают сейчас что-то похожее и в районе Бахмута. Поэтому, Грабовский считат, что Генштаб должен принять решение - сопоставимы ли потери ВСУ в этой зоне с целесообразностью ее удержания.

"Перед тем как перейти в наступление, враг может бить по населенному пункту часами, неделями. После чего противник пытается продвинуться туда. Не уверен, что они могут взять Бахмут в ближайшее время, хотя технически они могут его захватить. Но это будет так называемая "пиррова победа" - когда ты достиг цели, а больше ничего уже сделать после этого не можешь", - добавил эксперт.

При этом Свитан считает, что у оккупантом недостаточно сил и средств, чтобы взять Бахмут. Кроме того, он добавил, что город сам по себе хорошо укреплен, там есть водная преграда - река Бахмутка - за которую противник не сможет пройти.

"В районе Бахмута самая большая плотность вражеских войск. Для нас это важно, потому что проще уничтожать их где-то в одной точке. И как раз самые большие потери у российских войск именно под Бахмутом. Войти в город они точно не смогут, но мы там их будем держать и уничтожать до последнего", - сказал Свитан.

Напомним, россияне каждый день в районе Бахмута теряют по меньшей мере одну роту солдат и офицеров.

Кроме того, в Минобороны показали видео с позиций украинских военных под Бахмутом, которое напоминает кадры с Первой мировой войны.

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Донецкая областьБахмут