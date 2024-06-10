Могут ли работники ТЦК задерживать военнообязанных: в Раде дали объяснения

Работники ТЦК и СП не имеют права задерживать людей, если они не находятся в розыске. Данное право сохраняется только у работников Национальной полиции.

Об этом в интервью рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

Как пояснил Вениславский, при этом просто для обновления военно-учетных данных полицейские не задерживаются. Но если во время проверки документов выяснилось, что гражданин Украины находится в розыске (т.е. он уже должен быть мобилизован, ему приходили повестки и т.п.) - то представители Национальной полиции могут задержать и доставить человека в соответствующие подразделения ТЦК и СП.

"И здесь без разницы – до или после 16 июля", - подчеркнул он.

Также член комитета ВР разъяснил, что доставлять принудительно в ТЦК и СП или на ВЛК могут только находящиеся в розыске граждан.

При этом он отметил, что в розыск их объявляет Национальная полиция из-за того, что они игнорируют повестки или требования ТЦК и СП явиться.

"И принудительно доставлять людей в ТЦК и СП, опять же могут только работники полиции. То есть работники ТЦК и СП не имеют права действовать принудительно без работников полиции. Если они действуют вместе с работниками полиции, то это, в принципе, в рамках закона ", - сказал Вениславский.