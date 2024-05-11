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Может ли получить семья, арендующая квартиру, субсидию: ответ Минсоцполитики

Суббота 11 мая 2024 21:24
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Может ли получить семья, арендующая квартиру, субсидию: ответ Минсоцполитики Коллаж РБК-Украина
Автор: Валерия Полищук

Граждане Украины, которые не могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, могут претендовать на получение жилищных субсидий. Для этого они должны соответствовать определенным критериям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Семьи, арендующие квартиры, имеют право на получение жилищных субсидий. Субсидия может назначаться одному из членов домохозяйства, которые не зарегистрированы в доме или квартире, но арендуют их.

Для получения субсидии требуется договор аренды.

Однако в случае с внутренне перемещенными лицами жилищные субсидии могут быть перечислены без договора аренды. В этом случае необходимо подать онлайн или офлайн-заявление в Пенсионный фонд Украины.

В Министерстве социальной политики напомнили, что субсидии не могут быть назначены одновременно по фактическому месту проживания и по месту регистрации.

Ранее сообщалось, что субсидию в Украине можно оформить онлайн в один клик.

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