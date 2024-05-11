Может ли получить семья, арендующая квартиру, субсидию: ответ Минсоцполитики
Граждане Украины, которые не могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, могут претендовать на получение жилищных субсидий. Для этого они должны соответствовать определенным критериям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
Семьи, арендующие квартиры, имеют право на получение жилищных субсидий. Субсидия может назначаться одному из членов домохозяйства, которые не зарегистрированы в доме или квартире, но арендуют их.
Для получения субсидии требуется договор аренды.
Однако в случае с внутренне перемещенными лицами жилищные субсидии могут быть перечислены без договора аренды. В этом случае необходимо подать онлайн или офлайн-заявление в Пенсионный фонд Украины.
В Министерстве социальной политики напомнили, что субсидии не могут быть назначены одновременно по фактическому месту проживания и по месту регистрации.
Ранее сообщалось, что субсидию в Украине можно оформить онлайн в один клик.
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