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Сколько стоит аренда жилья в Киеве и в каком районе самые дешевые квартиры

Четверг 06 июня 2024 04:56
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Сколько стоит аренда жилья в Киеве и в каком районе самые дешевые квартиры Сколько стоит аренда жилья в Киеве (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Киев остается одним из самых популярных городов для аренды квартиры. Стоимость жилья зависит от района столицы, а также от площади и ремонта недвижимости.

РБК-Украина со ссылкой на статистику ЛУН рассказывает, сколько стоит аренда квартиры в Киеве и в каком районе самые дешевые предложения.

Какая стоимость аренды в Киеве

В среднем стоимость аренды однокомнатных квартир в Киеве составляет 13 500 - 14 000 грн, что на 1000 грн дороже, чем в предыдущем месяце.

Снять двухкомнатную квартиру в месяц будет стоить 16 000 -18 000 грн, цены на них за последний месяц выросли на 500 грн.

Стоимость аренды трехкомнатных колеблется от 20 000 до 61 000 в месяц.

Где самые дорогие и дешевые квартиры

Самые дорогие квартиры в Печерском районе. Здесь стоимость аренды квартиры в среднем составляет:

  • однокомнатные - 28 700 грн
  • двухкомнатные - 39 000 грн
  • трехкомнатные - 61 300 грн

Самые дешевые квартиры в Деснянском районе. Здесь цены на аренду в среднем составляют:

  • однокомнатные - 7 500 грн
  • двухкомнатные - 10 000 грн

Данных об аренде трехкомнатных квартир в этом районе недостаточно, чтобы делать средние подсчеты.

Сколько стоит аренда жилья в Киеве и в каком районе самые дешевые квартиры

Цены на аренду жилья в Киеве (скриншот)

Добавим также, что стоимость покупки квартир на первичном рынке также незначительно выросла. За последний месяц она поднялась на 1000 грн и сейчас в среднем составляет 59 000 грн за м кв.

Значительно снизились цены на покупку однокомнатных квартир на вторичном рынке по сравнению с предыдущим месяцем. Такое жилье раньше оценивали в среднем в 62 000 долларов, а сейчас - 49 000 долларов.

Цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры на вторичном рынке существенно не изменились и составляют 65 000 долларов и 130 000 долларов соответственно.

Сколько стоит аренда жилья в Киеве и в каком районе самые дешевые квартирыЦены на однокомнатные квартиры в Киеве на вторичном рынке, данные за январь-июнь 2024 года (скриншот)

Читайте также о том, как выглядит самая дешевая квартира Киева.

Ранее мы рассказывали, что в рейтинге областей Украины по поводу стоимости аренды жилья сменился лидер.

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