Количество раненых в Дружковке после обстрела возросло почти вдвое (фото)
Российские войска атаковали жилые кварталы Дружковки вечером 8 марта. Количество раненых возросло с 7 до 12 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру.
Так, 8 марта, в 21:54, российские войска атаковали Дружковку. Предварительно, для обстрела враг использовал "УМПБ Д-30 СН", под прицел оккупантов попала жилая застройка.
"В результате трех попаданий средств поражения по домам горожан получили ранения в своих домах шесть женщин и пятеро мужчин. Кроме того, травмирована девочка 15 лет", - говорится в сообщении.
У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и резаные раны. Им оперативно оказана медицинская помощь.
Последствия обстрела Дружковки 8 марта (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Повреждены многоквартирные дома и кафе. Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Обстрелы Дружковки
Вечером 8 марта российские захватчики обстреляли Дружковку Донецкой области. Из-за вражеских ударов сообщалось о раненых, были повреждены несколько жилых многоэтажек. В частности, тогда сообщалось о 7 пострадавших.
Отметим, что Россия не впервые атакует Дружковку и близлежащие населенные пункты. До этого, 24 октября прошлого года, российские войска атаковали отделение "Новой почты" в Алексеево-Дружковке. Двое людей погибли.
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