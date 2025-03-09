Количество раненых в Дружковке после обстрела возросло почти вдвое (фото)

Российские войска атаковали жилые кварталы Дружковки вечером 8 марта. Количество раненых возросло с 7 до 12 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру .

Так, 8 марта, в 21:54, российские войска атаковали Дружковку. Предварительно, для обстрела враг использовал "УМПБ Д-30 СН", под прицел оккупантов попала жилая застройка.

"В результате трех попаданий средств поражения по домам горожан получили ранения в своих домах шесть женщин и пятеро мужчин. Кроме того, травмирована девочка 15 лет", - говорится в сообщении.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и резаные раны. Им оперативно оказана медицинская помощь.

Последствия обстрела Дружковки 8 марта (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Повреждены многоквартирные дома и кафе. Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).