Можно ли изменить ДНК? Генетик объяснил, что такое настоящий "биохакинг" и как это работает

Современные генетические тесты помогают заглянуть в будущее и распознать склонности к тем или иным болезням. Однако нужно понимать, что на самом деле скрывается за термином "биохакинг".
Об этом рассказал в интервью для РБК-Украина генетик Дмитрий Микитенко.
Сегодня генетика и медицина позволяют людям узнать больше о собственном здоровье и оценить отдельные риски даже для будущих детей.
"Можем оценивать риск родить ребенка с генетическим заболеванием еще на этапе планирования беременности", - поделился Микитенко.
Специалисты научились даже "отбирать эмбрионы при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО), чтобы родить здорового ребенка".
После родов эксперты также могут "обнаруживать многие генетические болезни" (хотя еще и не все).
Кроме того, современная медицина уже научилась вживлять здоровый ген, корректируя определенные заболевания.
"Так лечат спинальную мышечную атрофию и некоторые виды дистрофии сетчатки", - объяснил генетик.
Микитенко напомнил, что сейчас обычному человеку доступны не только общие тесты для оценки риска рождения ребенка с генетическим заболеванием, но и оценки онкологических рисков.
Также есть возможность сделать генетические паспорта класса Wellness - выявить особенности работы собственного организма.
"Эти тесты не ищут причину проблемы, а анализируют определенные полигенные склонности", - рассказал специалист.
Он объяснил, что из-за незначительного нарушения - если изменение есть в одном гене - болезни, как следствия, может и не быть.
"Но если снижена активность сразу нескольких генов из одного блока, это может влиять на здоровье", - признал Микитенко.
Он уточнил, что это - "не обязательно будет заболеванием, но может сказываться на качестве жизни".
Следовательно, зная о таких особенностях, можно оценить риск:
По словам Микитенко, люди могут влиять "на величину этого риска".
"И это то, что сейчас пытаются назвать биохакингом", - констатировал он.
В то же время генетик напомнил, что изменить код - нельзя.
Чтобы снизить тот или иной риск до общего популяционного, можно изменить только:
Генетик отметил, что в целом термин "биохакинг" - "частично создает впечатление, будто мы меняем правила, по которым работает наш организм".
Но на самом деле это - не так, ведь речь идет именно о склонности.
"Например, человек знает, что его мама носила очки. Значит у него самого есть склонность к нарушению зрения. Понимание этого может быть мотивацией для профилактики", - объяснил эксперт.
Он напомнил, что "генетика не определяет все".
То есть, она может показать, "где есть слабое место".
"Но то, что человек будет делать с этой информацией дальше, зависит уже от него. Поэтому нельзя говорить: "Ничего с этим не сделаю, потому что у меня такая генетика". Генетика - не оправдание", - подчеркнул Микитенко.
То есть если человек знает о той или иной своей склонности, "это должно подталкивать его к отдельным решениям" - чтобы сохранить здоровье.
"Если знаем, где она может возникнуть, насколько высок риск, можем разработать профилактику", - рассказал генетик.
Так, например, "при нарушении циркадных ритмов сна неврологу - по результатам тестов - проще подобрать коррекцию для сбалансирования сна".
"Но это - не биохакинг в понимании того, что генетически переписываем инструкцию организма. Мы просто подстраиваемся под наши особенности, чтобы снизить риски", - подытожил специалист.
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