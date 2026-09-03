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Можно ли изменить ДНК? Генетик объяснил, что такое настоящий "биохакинг" и как это работает

09:42 03.09.2026 Чт
4 мин
Как реально можно снизить риски заболеваний?
aimg Ирина Костенко aimg Василина Копытко aimg Катерина Гончарова
Можно ли изменить ДНК? Генетик объяснил, что такое настоящий "биохакинг" и как это работает Генетические тесты могут указывать на "слабые места" человека (фото иллюстративное: Getty Images)
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Современные генетические тесты помогают заглянуть в будущее и распознать склонности к тем или иным болезням. Однако нужно понимать, что на самом деле скрывается за термином "биохакинг".

Об этом рассказал в интервью для РБК-Украина генетик Дмитрий Микитенко.

Развитие науки и технологий

Сегодня генетика и медицина позволяют людям узнать больше о собственном здоровье и оценить отдельные риски даже для будущих детей.

"Можем оценивать риск родить ребенка с генетическим заболеванием еще на этапе планирования беременности", - поделился Микитенко.

Специалисты научились даже "отбирать эмбрионы при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО), чтобы родить здорового ребенка".

После родов эксперты также могут "обнаруживать многие генетические болезни" (хотя еще и не все).

Кроме того, современная медицина уже научилась вживлять здоровый ген, корректируя определенные заболевания.

"Так лечат спинальную мышечную атрофию и некоторые виды дистрофии сетчатки", - объяснил генетик.

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Тесты и "генетические паспорта"

Микитенко напомнил, что сейчас обычному человеку доступны не только общие тесты для оценки риска рождения ребенка с генетическим заболеванием, но и оценки онкологических рисков.

Также есть возможность сделать генетические паспорта класса Wellness - выявить особенности работы собственного организма.

"Эти тесты не ищут причину проблемы, а анализируют определенные полигенные склонности", - рассказал специалист.

Он объяснил, что из-за незначительного нарушения - если изменение есть в одном гене - болезни, как следствия, может и не быть.

"Но если снижена активность сразу нескольких генов из одного блока, это может влиять на здоровье", - признал Микитенко.

Он уточнил, что это - "не обязательно будет заболеванием, но может сказываться на качестве жизни".

Следовательно, зная о таких особенностях, можно оценить риск:

  • психических расстройств;
  • атеросклероза;
  • сердечно-сосудистых заболеваний.
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Что реально означает "биохакинг"

По словам Микитенко, люди могут влиять "на величину этого риска".

"И это то, что сейчас пытаются назвать биохакингом", - констатировал он.

В то же время генетик напомнил, что изменить код - нельзя.

Чтобы снизить тот или иной риск до общего популяционного, можно изменить только:

  • свои привычки;
  • питание;
  • место жительства.

Генетик отметил, что в целом термин "биохакинг" - "частично создает впечатление, будто мы меняем правила, по которым работает наш организм".

Но на самом деле это - не так, ведь речь идет именно о склонности.

"Например, человек знает, что его мама носила очки. Значит у него самого есть склонность к нарушению зрения. Понимание этого может быть мотивацией для профилактики", - объяснил эксперт.

Можно ли изменить ДНК? Генетик объяснил, что такое настоящий &quot;биохакинг&quot; и как это работаетЧто могут и не могут показать генетические тесты (инфографика: РБК-Украина)

Он напомнил, что "генетика не определяет все".

То есть, она может показать, "где есть слабое место".

"Но то, что человек будет делать с этой информацией дальше, зависит уже от него. Поэтому нельзя говорить: "Ничего с этим не сделаю, потому что у меня такая генетика". Генетика - не оправдание", - подчеркнул Микитенко.

То есть если человек знает о той или иной своей склонности, "это должно подталкивать его к отдельным решениям" - чтобы сохранить здоровье.

"Если знаем, где она может возникнуть, насколько высок риск, можем разработать профилактику", - рассказал генетик.

Так, например, "при нарушении циркадных ритмов сна неврологу - по результатам тестов - проще подобрать коррекцию для сбалансирования сна".

"Но это - не биохакинг в понимании того, что генетически переписываем инструкцию организма. Мы просто подстраиваемся под наши особенности, чтобы снизить риски", - подытожил специалист.

Напомним, ранее украинский генетик Александр Коляда в интервью для РБК-Украина объяснил, существует ли "таблетка долголетия" - что на самом деле показывает наука.

Кроме того, мы объясняли, какой продукт (который люди едят каждый день) ускоряет старение вдвое и почему так происходит.

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