Замена зимних шин на летние: сколько придется заплатить в 2025 году
С наступлением весеннего сезона автовладельцы традиционно переходят на летние шины. Однако в 2025 году цены на новые и подержанные автошины выросли в среднем на 11%.
РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Украина рассказывает об актуальных ценах на платформе для покупки новых и подержанных шин, дисков и колес для легковых автомобилей.
Новые и подержанные летние шины
Самыми популярными являются шины диаметром от 15 до 19 дюймов - почти 70 тысяч объявлений. По сравнению с февралем 2024 года, количество объявлений выросло на 9%, а отзывов - на 7%. По данным анализа:
- 15 дюймов: новые - 2000 гривен, бывшие в употреблении - 1131 гривна;
- 16 дюймов: новые - 2750 гривен, бывшие в употреблении - 1400 гривен;
- 17 дюймов: новые - 3290 гривен, бывшие в употреблении - 1600 гривен;
- 18 дюймов: новые - 4000 гривен, бывшие в употреблении - 1900 гривен;
- 19 дюймов: новые - 5000 гривен, бывшие в употреблении - 2330 гривен.
В среднем, подержанные шины стоят вдвое дешевле и пользуются большим спросом - 89% от всех отзывов в феврале 2025 года.
Новые и подержанные диски
Диски для легковых авто стали дороже - за год их цена выросла на 11%. Количество отзывов увеличилось на 8%, а объявлений - на 10%. Медианные цены на диски:
- 15 дюймов: новые - 2200 гривен, бывшие в употреблении - 1000 гривен;
- 16 дюймов: новые - 3500 гривен, бывшие в употреблении - 2000 гривен;
- 17 дюймов: новые - 5273 гривен, бывшие в употреблении - 3000 гривен;
- 18 дюймов: новые - 6922 гривен, бывшие в употреблении - 4091 гривен;
- 19 дюймов: новые - 8500 гривен, бывшие в употреблении - 6000 гривен.
93% всех отзывов были именно на бывшие в употреблении диски.
Новые и подержанные колеса в сборе
Это самая дорогая категория, ведь включает и шины, и диски. Средняя цена выросла на 11%, а количество отзывов и объявлений - на 10%. Медианные цены на колеса в сборе:
- 15 дюймов: новые - 2200 гривен, бывшие в употреблении - 3000 гривен;
- 16 дюймов: новые - 3200 гривен, бывшие в употреблении - 5400 гривен;
- 17 дюймов: новые - 5700 гривен, бывшие в употреблении - 10 000 гривен;
- 18 дюймов: новые - 9450 гривен, бывшие в употреблении - 12 144 гривны;
- 19 дюймов: новые - 28 816 гривен, бывшие в употреблении - 18 217 гривен.
95% отзывов были на подержанные колеса. Под новыми колесами пользователи часто продают запасные колеса или колеса на стальных дисках, тогда как среди подержанных преобладают легкосплавные или кованые диски.
Стоимость шин, дисков и колес зависит от их состояния и диаметра - чем больше размер, тем дороже изделия. Самыми популярными среди автовладельцев являются варианты 16 и 17 дюймов, а подавляющее большинство пользователей рассматривает подержанные товары.
Ранее РБК-Украина писало, что в начале весны автолюбителям следует обратить внимание на состояние летней резины. Она подчеркивает важность проверки шин после зимнего периода, ведь холод, снег и другие зимние условия могли сказаться на их качестве и безопасности на дорогах.
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