Можно ли есть арбуз с косточками? Ответ, который меняет все

Миф об аппендиците и "прорастании" в животе

Один из самых стойких мифов - это то, что проглоченные арбузные косточки могут забить аппендикс и вызвать воспаление. Это утверждение является абсолютно безосновательным. Аппендицит - это воспаление червеобразного отростка слепой кишки, и хотя иногда инородные тела могут попадать в аппендикс, случаи, когда причиной становятся именно арбузные косточки, крайне редки.

В подавляющем большинстве случаев аппендицит вызывается другими факторами, такими как закупорка отростка каловыми массами или инфекции. Большинство проглоченных косточек, как и другая неперевариваемая растительная пища, просто проходят через пищеварительный тракт и естественным образом выводятся из организма.

Ваш организм прекрасно справляется с перевариванием и выведением такого рода "отходов", так что причин для беспокойства нет.

Другой миф, пугавший нас в детстве, рассказывал о том, что проглотишь косточку - и в животе вырастет арбуз!

Эта идея тоже не имеет ничего общего с реальностью. Для прорастания семян нужны определенные условия: свет, вода, тепло и, самое главное, почва.

В желудке человека, где царит агрессивная кислая среда и отсутствует почва, семена не могут прорасти. Желудочный сок быстро разрушает внешнюю оболочку семян, делая их непригодными для роста. Так что, можете быть спокойны, в вашем животе ничего не прорастет.

Польза арбузных косточек для вашего здоровья

На самом деле, арбузные косточки не только безопасны, но и имеют определенную питательную ценность. Хотя большинство людей их игнорирует, в некоторых культурах их употребляют как ценный продукт. Эти маленькие темные сокровища богаты белком - они содержат значительное количество растительного белка.

Кроме того, они являются источником здоровых жиров, в частности ненасыщенных жирных кислот (омега-6), которые важны для здоровья сердца и мозга. Не забывайте и о клетчатке, которая способствует здоровому пищеварению, помогает регулировать уровень сахара в крови и обеспечивает длительное ощущение сытости.

А еще в них есть витамины и минералы, такие как магний, железо, цинк, витамины группы В (фолиевая кислота) и антиоксиданты.

Для того, чтобы получить максимальную пользу, косточки нужно разжевать. Проглоченные целиком, они пройдут через пищеварительный тракт транзитом, и большинство питательных веществ не усвоятся.

Их можно высушить, обжарить (как тыквенные семечки) и употреблять как самостоятельный перекус, или же добавлять в салаты или смузи.

Существует также опасения относительно цианида, который якобы содержится в косточках. Хотя в очень небольших количествах амигдалин может присутствовать в косточках арбуза, его концентрация настолько мизерная, что не представляет абсолютно никакой угрозы для здоровья человека, даже если вы съедите значительное количество косточек.

Для того, чтобы возникла опасность, нужно было бы съесть огромное количество разжеванных косточек, что практически невозможно.