Можно ли восстановить границы Украины 1991 года дипломатией: что говорят в Минобороны

Глава Минобороны подчеркнул, что цель нашего государства - доказать, что смена границ силовым путем недопустима. Он предположил, что дипломатический путь окончания войны возможен, но маловероятен.

"Дипломатический путь возможен, когда слабеют ресурсы агрессора, но он все равно хочет что-то выторговать. Он захочет выторговать снятие каких-то санкций, возможность что-то продавать, торговать, чтобы за что-то жить, чтобы их дети где-то учились. Они будут искать, торговаться. А торг - это уже дипломатия", - сказал он.

По мнению Резникова, переговоры Украины и России возможны, но не при нынешнем руководстве РФ.

"Однозначно нет. Думаю, уже с теми, кто изменит их режим. Они могут остаться идеологически теми же, но фамилии будут другими и им будет легче кивать на предшественников, мол, это они все испортили", - заявил министр.

Резников выразил уверенность в том, что Россию можно привлечь к ответственности за совершенные в Украине преступления. В качестве примера он назвал Германию, а также Первую и Вторую мировые войны. По словам министра, поражение в Первой мировой и Версальский мир привело к реваншистским настроениям, поэтому Германия развязала другую масштабную войну.

"Поэтому желание реванша после поражения россиян в этой войне. Поэтому нужен международный трибунал, условный "Нюрнберг-2", где бы он ни происходил. Кто-то считает, что Гаага - да, это символично, хотя я бы делал в Мариуполе или Харькове. Хотя бы заседание трибунала", – заявил глава Минобороны.