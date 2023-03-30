Можно ли дипломатией завершить войну с РФ: ответ Кулебы

Эскалационные шаги со стороны России говорят о том, что она не готова завершить войну против Украины дипломатическим путем и желает решать это на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в ходе дискуссии , организованной Chatham House.

"Каждая война завершается дипломатией. То есть подписывается на бумаге вопрос, каким образом вы добьетесь завершения войны. Сегодня моя работа как главы МИД, каким образом поставить больше оружия в Украину, чтобы сделать армию сильнее и сегодня все сфокусированы на этой идее", - заявил Кулеба.

Как пояснил министр, Министерство иностранных дел работает над усилением нашей армии, чтобы как можно быстрее приблизить войну к моменту переговоров. В то же время путь к достижению мира был сформулирован во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на G20.

"Но то, что делает Россия, говорит само за себя. Они не хотят решать путем дипломатии, они хотят это решать на поле боя", - добавил Кулеба.