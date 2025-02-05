В Украине открыли Центр тестирования для получения гражданства: как сдать экзамен

В Украине 3 февраля 2025 года заработал Центр тестирования по основам Конституции и истории Украины. Он обеспечит единый стандарт оценивания знаний для лиц, которые стремятся получить гражданство Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины .

В рамках экзамена кандидаты будут сдавать тест, содержащий 350 вопросов: 190 - по истории Украины и 160 - по основам Конституции. Организацией и проведением экзаменов будет заниматься Научно-методический центр высшего и профессионального предвысшего образования.

На официальном сайте citizenship.gov.ua доступны все необходимые материалы для подготовки, в частности инструкции, программы экзаменов, тестовые задания и учебное пособие.

Отметим, гражданство Украины - это правовая связь между лицом и государством, предоставляющая взаимные права и обязанности. В соответствии с пунктом 11 части второй статьи 9 Закона Украины "О гражданстве Украины", Кабинет Министров утвердил порядок проведения экзаменов по основам Конституции и истории Украины. Они должны определить уровень знаний претендентов для приобретения гражданства или выполнения обязательства по их сдаче, а также проверки владения государственным языком.

Экзамен является обязательным условием для приобретения украинского гражданства, в соответствии с законодательством Украины.