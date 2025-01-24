ua en ru
Сб, 25 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Закон о множественном гражданстве будет способствовать возвращению украинцев, - Зеленский

Украина, Пятница 24 января 2025 22:39
UA EN RU
Закон о множественном гражданстве будет способствовать возвращению украинцев, - Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Принятие закона о множественном гражданстве станет важным шагом для возвращения украинцев домой. Закон уже прошел первое чтение в Верховной Раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время общения с учеными, студентами и учениками в рамках Первого национального форума талантливой молодежи.

Зеленский во время форума заявил, что закон о множественном гражданстве является важным для возвращения украинцев, которые покинули страну из-за войны или других обстоятельств.

"В первом чтении проголосован закон о множественном гражданстве. Думаю, он очень важен, чтобы люди, которые выехали во время войны, или даже до этого, вернулись", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, этот закон позволит гражданам, которые получили документы других стран, снова интегрироваться в украинское общество.

Введение института множественного гражданства в Украине

Напомним, что в октябре 2023 года Министерство иностранных дел Украины выразило поддержку идеи внедрения множественного гражданства, отметив его важность для современных вызовов и потребностей украинского общества.

В январе 2024-го президент Зеленский уже внес законопроект о множественном гражданстве в Раду. В ноябре он,представляя в Верховной Раде План внутренней устойчивости, заявил, что Украина нуждается в соответствующем институте.

Также добавим, что парламент в первом чтении поддержал законопроект об институте множественного гражданства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
"Укрощение" Путина. Могут ли Трамп и Си Цзиньпин ускорить завершение войны в Украине
"Укрощение" Путина. Могут ли Трамп и Си Цзиньпин ускорить завершение войны в Украине
DAILY
Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ