Закон о множественном гражданстве будет способствовать возвращению украинцев, - Зеленский

Принятие закона о множественном гражданстве станет важным шагом для возвращения украинцев домой. Закон уже прошел первое чтение в Верховной Раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время общения с учеными, студентами и учениками в рамках Первого национального форума талантливой молодежи.

Зеленский во время форума заявил, что закон о множественном гражданстве является важным для возвращения украинцев, которые покинули страну из-за войны или других обстоятельств.

"В первом чтении проголосован закон о множественном гражданстве. Думаю, он очень важен, чтобы люди, которые выехали во время войны, или даже до этого, вернулись", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, этот закон позволит гражданам, которые получили документы других стран, снова интегрироваться в украинское общество.