Закон о множественном гражданстве будет способствовать возвращению украинцев, - Зеленский
Принятие закона о множественном гражданстве станет важным шагом для возвращения украинцев домой. Закон уже прошел первое чтение в Верховной Раде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время общения с учеными, студентами и учениками в рамках Первого национального форума талантливой молодежи.
Зеленский во время форума заявил, что закон о множественном гражданстве является важным для возвращения украинцев, которые покинули страну из-за войны или других обстоятельств.
"В первом чтении проголосован закон о множественном гражданстве. Думаю, он очень важен, чтобы люди, которые выехали во время войны, или даже до этого, вернулись", - подчеркнул глава государства.
По словам Зеленского, этот закон позволит гражданам, которые получили документы других стран, снова интегрироваться в украинское общество.
Введение института множественного гражданства в Украине
Напомним, что в октябре 2023 года Министерство иностранных дел Украины выразило поддержку идеи внедрения множественного гражданства, отметив его важность для современных вызовов и потребностей украинского общества.
В январе 2024-го президент Зеленский уже внес законопроект о множественном гражданстве в Раду. В ноябре он,представляя в Верховной Раде План внутренней устойчивости, заявил, что Украина нуждается в соответствующем институте.
Также добавим, что парламент в первом чтении поддержал законопроект об институте множественного гражданства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.