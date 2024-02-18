Как уменьшить риски заболеть раком: советы от Минздрава

Фото: в Минздраве объяснили, как уменьшить риски заболеть раком (Виталий Носач, РБК-Украина)

Соблюдение полезных рекомендаций может снизить шансы заболеть раком. Среди них, например, физическая активность, отказ от курения, и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Что рекомендуют в Минздраве: быть физически активными и придерживаться здорового питания. Курение, избыточный вес, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и недостаточное потребление растительной пищи - причины трети случаев рака;

откажитесь от курения и алкоголя. Алкоголь может вызвать по меньшей мере 7 видов рака, а курение - причина каждой 4-й смерти от онкологии.

вирус гепатита В и папилломы вызывают до 25% случаев рака. Позаботьтесь о том, чтобы ваши дети прошли вакцинацию от гепатита В и желательно вируса папилломы человека.

используйте барьерную контрацепцию, чтобы избежать инфекций, которые увеличивают риск развития онкозаболеваний;

ограничивайте пребывание на солнце. Не загорайте под солнцем, или солярием. Ультрафиолетовое излучение вызывает до 90% случаев рака кожи и фотостарения кожи. Пользуйтесь солнцезащитными кремами и очками круглый год.

употребляйте больше овощей и фруктов, а также цельнозерновых и бобовых продуктов. Избегайте обработанного мяса, ограничивайте потребление красного мяса и пищи с высоким содержанием соли.

кормление младенцев грудью снижает риск развития рака молочной железы у женщин.

соблюдайте правила техники безопасности на производстве и в быту.

регулярные самообследования и скрининги для различных типов рака увеличивают шансы на раннее выявление болезни, а значит - лучшую эффективность лечения.