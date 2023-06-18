Можно ли пить воду из колодцев на подтопленных территориях южных областей: ответ Минздрава

Украинцам, которые проживают на подтопленных территориях южных областей, запрещено пить воду из колодцев, поскольку есть риск инфицирования.

Об этом сказано в сообщении Министерства здравоохранения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В ведомстве подчеркивают, что после затопления части территорий южных областей из-за подрыва Каховской ГЭС россиянами "высокая вода" смывала все на своем пути.

"Почва с возбудителями кишечных инфекций, фекалии животных и людей, удобрения (например, азотные) и другие загрязнения могли попасть в источники воды. Это может сделать ваш колодец опасным источником воды в течение многих месяцев после затопления", - уточняют в Минздраве.

В ведомстве отмечают, что для того, чтобы обезопасить себя от инфицирования или отравления, необходимо:

Отказаться от употребления воды из колодцев и каптажей! Использовать только безопасную воду для приготовления пищи, хозяйственных и гигиенических нужд. Использовать воду, которую поставляют через централизованную систему водоснабжения. Иметь ввиду, что кипячение воды и обеззараживание ее специальными средствами (таблетками для очищения) не избавляет ее от химического загрязнения. Особенно внимательно относиться к воде, которую употребляют дети.

При этом воду из колодца в будущем необходимо будет откачать, очистить стены от налета, а дно от осадка и мусора, продезинфицировать. После этого нужно заполнить резервуар и снова откачать воду. Пользоваться колодцем можно только после последующего заполнения и проведения лабораторного контроля воды в нем.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило часть населенных пунктов в Херсонской области. Из-за инцидента в Днепре оказалось машинное масло, много мусора, части разрушенных домов и не только.

Также известно, что в результате теракта россиян есть погибшие мирные украинцы.