Чи можна пити воду з колодязів на підтоплених територіях південних областей: відповідь МОЗ

Українцям, які мешкають на підтоплених територіях південних областей, заборонено пити воду з колодязів, оскільки є ризик інфікування.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабміну.

У відомстві наголошують, що після затоплення частини територій південних областей через підрив Каховської ГЕС росіянами "висока вода" змивала все на своєму шляху.

"Грунт із збудниками кишкових інфекцій, фекалії тварин і людей, добрива (наприклад, азотні) та інші забруднення могли потрапити в джерела води. Це може зробити ваш колодязь небезпечним джерелом води протягом багатьох місяців після затоплення", - уточнюють у МОЗ.

У відомстві зазначають, що для того, щоб убезпечити себе від інфікування чи отруєння, необхідно:

Відмовитися від вживання води з колодязів та каптажів! Використовувати лише безпечну воду для приготування їжі, господарських та гігієнічних потреб. Використовувати воду, яку постачають через централізовану систему водопостачання. Мати на увазі, що кип'ятіння води та знезараження її спеціальними засобами (таблетками для очищення) не позбавляє її хімічного забруднення. Особливо уважно ставитись до води, яку вживають діти.

При цьому воду з колодязя в майбутньому необхідно буде відкачати, очистити стіни від нальоту, а дно від осаду та сміття, продезінфікувати. Після цього потрібно заповнити резервуар та знову відкачати воду. Користуватися колодязем можна лише після наступного заповнення та проведення лабораторного контролю води у ньому.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило частину населених пунктів у Херсонській області. Через інцидент у Дніпро потрапило машинне масло, багато сміття, частини зруйнованих будинків і не тільки.

Також відомо, що внаслідок теракту росіян є загиблі мирні українці.