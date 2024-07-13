Можно ли подписать контракт с ВСУ, если вам уже выдали повестку

Можно ли после выдачи повестки пойти на контрактную службу

"Однозначного ответа относительно того, можно ли пойти служить по контракту после получения повестки, нет. Теоретически это возможно, но на практике возникают сложности", - говорит юрист.

Что следует знать военнообязанным:

закон не запрещает мобилизованным лицам подписывать контракт на военную службу, однако ТЦК и СП может отказать в этом

решение о том, позволить ли вам служить по контракту, зависит от ТЦК и СП

принимая решение, ТЦК и СП будет учитывать:

вашу военно-учетную специальность потребности Вооруженных Сил Украины другие факторы, которые ТЦК и СП считает важными



Как подписать контракт, если вам выдали повестку

Франчук советует придерживаться следующего алгоритма действий, если вам выдали повестку, а вы хотите подписать контракт с ВСУ:

обратитесь в ТЦК и СП по месту вашей регистрации

подайте заявление о подписании контракта на военную службу

предоставьте ТЦК и СП все необходимые документы

пройдите медицинскую комиссию

если ТЦК и СП дадут вам согласие, вы сможете подписать контракт на военную службу

"Важно понимать, что процесс может занять некоторое время, нет гарантии, что ТЦК и СП даст вам согласие. Также нужно продолжать выполнять требования повестки до тех пор, пока вы не получите окончательного решения от ТЦК и СП", - говорит юрист.