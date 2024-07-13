Можно ли подписать контракт с ВСУ, если вам уже выдали повестку

Мобилизированных граждан ТЦК и СП по собственному усмотрению распределяет в военные структуры для службы, а контрактники могут сами выбирать, к какому подразделению присоединиться.
РБК-Украина расспросило юриста Дмитрия Франчука, может ли военнообязанный подписать контракт с ВСУ, если ему уже вручили повестку.
"Однозначного ответа относительно того, можно ли пойти служить по контракту после получения повестки, нет. Теоретически это возможно, но на практике возникают сложности", - говорит юрист.
Что следует знать военнообязанным:
Франчук советует придерживаться следующего алгоритма действий, если вам выдали повестку, а вы хотите подписать контракт с ВСУ:
"Важно понимать, что процесс может занять некоторое время, нет гарантии, что ТЦК и СП даст вам согласие. Также нужно продолжать выполнять требования повестки до тех пор, пока вы не получите окончательного решения от ТЦК и СП", - говорит юрист.
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Раньше мы писали о том, кого не имеют права мобилизовать в ВСУ.
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