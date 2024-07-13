Чи можна підписати контракт із ЗСУ, якщо вам вже видали повістку

Чи можна після видачі повістки піти на контрактну службу

"Однозначної відповіді щодо того, чи можна піти служити за контрактом після отримання повістки, нема. Теоретично це можливо, але на практиці виникають складнощі", - каже юрист.

Що варто знати військовозобов'язаним:

закон не забороняє мобілізованим особам підписувати контракт на військову службу, однак ТЦК та СП може відмовити у цьому

рішення про те, чи дозволити вам служити за контрактом, залежить від ТЦК та СП

ухвалюючи рішення, ТЦК та СП буде враховувати:

вашу військово-облікову спеціальність потреби Збройних Сил України інші фактори, які ТЦК та СП вважає важливими



Як підписати контракт, якщо вам видали повістку

Франчук радить дотримуватись наступного алгоритму дій, якщо вам видали повістку, а ви хочете підписати контракт із ЗСУ:

зверніться до ТЦК та СП за місцем вашої реєстрації

подайте заяву про підписання контракту на військову службу

надайте ТЦК та СП всі необхідні документи

пройдіть медичну комісію

якщо ТЦК та СП дасть вам згоду, ви зможете підписати контракт на військову службу

"Важливо розуміти, що процес може зайняти деякий час, немає гарантії, що ТЦК та СП дасть вам згоду. Також потрібно продовжувати виконувати вимоги повістки, поки ви не отримаєте остаточного рішення від ТЦК та СП", - каже юрист.