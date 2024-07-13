Чи можна підписати контракт із ЗСУ, якщо вам вже видали повістку

Мобілізованих громадян ТЦК та СП на власний розсуд розподіляє у військові структури для служби, натомість контрактники можуть самі вибирати, до якого підрозділу долучитись.
РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука, чи може військовозобов'язаний підписати контракт із ЗСУ, якщо йому вже вручили повістку.
"Однозначної відповіді щодо того, чи можна піти служити за контрактом після отримання повістки, нема. Теоретично це можливо, але на практиці виникають складнощі", - каже юрист.
Що варто знати військовозобов'язаним:
Франчук радить дотримуватись наступного алгоритму дій, якщо вам видали повістку, а ви хочете підписати контракт із ЗСУ:
"Важливо розуміти, що процес може зайняти деякий час, немає гарантії, що ТЦК та СП дасть вам згоду. Також потрібно продовжувати виконувати вимоги повістки, поки ви не отримаєте остаточного рішення від ТЦК та СП", - каже юрист.
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