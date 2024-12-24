Можно ли оформить отсрочку от службы дистанционно: объяснение юриста

Кто и как может оформить отсрочку онлайн

Эксперт объяснила, что о возможности дистанционного оформления отсрочки через "Резерв+" говорится в пункте 59 постановления Кабинета министров №560 от 16 мая 2024 года.

Согласно ему, отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации может оформляться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов - на основании данных, полученных из других государственных реестров или баз данных (подтверждающих, что военнообязанный имеет право на отсрочку по основаниям, определенным статьей 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации").

Тернова отметила, что сейчас такая возможность есть только у определенных категорий людей:

у студентов

у лиц с инвалидностью

у родителей, на содержании которых находится трое или более детей

"Однако и здесь нужно понимать, что даже эти категории людей смогут оформить отсрочку таким образом только в том случае, если они находятся на учете и вся необходимая информация подтянулась в "Резерве+" и других реестрах из которых будет браться информация", - отметила юрист.

Также она акцентировала на том, что человек, который оформляет отсрочку через "Резерв+", не может получить бумажное подтверждение в виде справки о предоставлении отсрочки, которая предусмотрена вышеупомянутым постановлением.

"Ведь такая справка выдается как результат решения комиссии (которая принимает решение о предоставлении отсрочки). А при оформлении отсрочки электронно, комиссия не заседает. Информация просто берется из государственных реестров или баз данных, которые подтверждают, что военнообязанный имеет право на отсрочку", - подытожила эксперт.