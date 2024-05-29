Работа ЦПАУ на фоне нового "мобилизационного" закона

С 18 мая 2024 года, когда заработал новый закон о мобилизации, центры предоставления административных услуг по всей Украине начали принимать военнообязанных граждан, которым нужно обновить свои данные.

"Обновление данных военнообязанных - это новая функция и для самих ЦПАУ", - отметила Наталья Шамрай.

При этом больших очередей в ЦПАУ, по ее словам, пока не наблюдается, ведь часть украинцев имеет возможность обновить свои данные через мобильное приложение "Резерв+".

В то же время в ЦПАУ во время войны продолжают оказывать около 450 видов услуг - от оформления паспортов и помощи при рождении ребенка до комплексных услуг ветеранам (которые с помощью ЦПАУ можно оформить по одному заявлению).

Эксперт уточнила, что участник боевых действий может получить 38 видов услуг. Однако, благодаря упрощенной процедуре, для этого не нужно подавать столько же комплектов документов.

Можно ли оформить отсрочку от мобилизации в ЦПАУ

Шамрай подчеркнула, что к полномочиям ЦПАУ "само внесение определенных данных не относится", то есть оформить там отсрочку от мобилизации нельзя. По таким вопросам следует обращаться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Директор департамента предоставления административных услуг КГГА пояснила, что "когда человек обновил данные, то увидел отображение сведений о нем, и эта информация может быть не полной".

"Например, есть бронирование, но данные об этом отсутствуют, тогда бронировавший его отдел кадров при следующей сверке по документам в ТЦК обращает внимание на это. И такая информация вносится, а через день-два она отобразится в системе", - добавила она.