Можно ли легально отказаться от мобилизации: объяснение юриста

Кто может легально отказаться от мобилизации

Категории лиц, которые имеют право получить отсрочку во время мобилизации, предусмотрены статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Если вы подпадаете под любую из этих категорий, можно легально отказаться от мобилизации.

Это, в частности, забронированные на период мобилизации и на военное время, женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, те, кто имеет инвалидность или несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью и тому подобное.

Также не подлежат мобилизации лица, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья и исключены с воинского учета. Женщин также не будут призывать принудительно – они могут присоединиться к службе только на добровольных началах.

"Но стоит заметить, что право на отсрочку и должным образом оформленная отсрочка – это для ТЦК юридически разные статусы. Бывает так, что у человека есть право на отсрочку на законных основаниях, но этим правом он не пользуется. Если есть только право, то вас могут мобилизовать, а когда вы уже все оформили, то нет. Поэтому призываю своих клиентов пользоваться этим своим законным правом и легализовать свое право на отсрочку", – говорит Катерина.

Также легально отказаться от мобилизации могут младшие 25 лет и старше 60 лет. Их не могут принудительно мобилизовать, если только они не изъявили желание вступить в ряды ВСУ добровольно. А высший офицерский состав может служить в ВСУ до 65 лет по собственному желанию, объясняет она.

Мобилизация в Украине в 2025 году

После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года в Украине была объявлена всеобщая мобилизация, которая с тех пор неоднократно продолжалась указами Президента и решениями Верховной Рады. Мобилизация охватывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет: им надо состоять на учете в ТЦК и СП.

Во время мобилизации в Украине военнообязанные мужчины должны носить с собой военно-учетные документы и иметь вовремя обновленные учетные данные. Процесс мобилизации начинается прохождения медицинской комиссии, и в случае признания пригодности мужчины направляют на прохождение базовой общевойсковой подготовки, после чего – непосредственно на место несения службы.