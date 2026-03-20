Возможно ли остановить ракетные атаки Ирана: Reuters исследовали военный потенциал Тегерана

Остановить ракетную угрозу со стороны Ирана будет крайне сложной задачей для США и Израиля из-за огромных запасов вооружения и наличия разветвленной сети подземных "ракетных городов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Масштабы иранской угрозы

По информации агентства, до начала полномасштабного конфликта Иран обладал самым мощным ракетным арсеналом в регионе. По разным оценкам, он насчитывал от 2 500 до 6 000 единиц баллистических ракет, способных поражать цели на расстоянии до 2 000 км.

Кроме того, Тегеран стал лидером в производстве дешевых дронов-камикадзе, выпуская около 10 000 единиц в месяц.

Важным фактором является то, что значительная часть этого потенциала скрыта в подземных объектах в разных провинциях страны, что затрудняет их полное уничтожение авиаударами.

Исчерпываются ли запасы Тегерана

Несмотря на заявления Израиля об уничтожении сотен пусковых установок и заводов, американское командование призывает не недооценивать способность врага к сопротивлению.

"Они вступили в эту борьбу с большим количеством оружия", - подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, отметив, что Иран все еще сохраняет часть своих возможностей.

В то же время официальный Тегеран опровергает информацию о критических потерях. В Корпусе стражей исламской революции заявили, что их арсенал не исчерпан, а производство новых ракет продолжается без остановок.

Риски для энергетической безопасности

Хотя общая интенсивность атак несколько снизилась, иранские удары продолжают достигать стратегических целей. В частности, на днях было зафиксировано попадание по энергетическим объектам в Катаре и Кувейте.

"Даже менее интенсивные ракетные и беспилотные обстрелы представляют серьезную угрозу как для стран Персидского залива, так и для глобальных логистических цепей и поставок энергоносителей", - констатируют аналитики издания.