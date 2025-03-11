Возможны ли в Украине разрушительные ураганы: объяснение синоптика

Возможны ли в Украине разрушительные ураганы

Эксперт напомнила, что на протяжении уже как минимум нескольких недель в сети регулярно появляется информация от недостоверных источников.

"Скажем так: какие-то любители пытаются разобраться в расчетных моделях, которые есть в открытых источниках. И пытаются выдать какой-то анализ. Это мы слышали и о "грязном облаке", и о каком-то "урагане", - отметила она.

Представительница Укргидрометцентра объяснила, что эти люди "безответственно относятся к той информации, которую публикуют".

"Я считаю, что в это время, которое у нас сейчас есть, когда информационное пространство и так перегружено стрессовыми новостями, делать такие публикации с громкими заголовками (которые на самом деле не соответствуют действительности или очень преувеличены) - это неуважение просто к гражданам", - отметила синоптик.

Птуха подчеркнула, что официальные прогнозы относительно погодных условий или явлений может выпускать только гидрометцентр Украины, поэтому использовать и доверять информации из недостоверных источников не стоит.

"Пожалуйста, наблюдайте и следите только за нашими прогнозами и предупреждениями - чтобы не быть обманутыми и заранее не пугаться тех новостей, которые на самом деле не являются действительными", - обратилась к украинцам представительница УкрГМЦ.

Несмотря на немалое количество сообщений в сети, якобы на Украину надвигается "разрушительный ураган", эксперт объяснила, что на самом деле такие природные явления не характерны для нашей страны.

"Именно для территории Украины категория "ураганы" - не характерна. Ураганный ветер - это когда его скорость превышает 32 метра в секунду. Это - очень много... По равнинной территории Украины такие скорости практически не наблюдаются", - рассказала синоптик.

Она добавила, что "единичные какие-то случаи" (например, по побережью морей), "возможно и были". Однако очень редко.

Высокие значения скорости ветра, по словам Птухи, могут быть также на высокогорье (например, в Карпатах) - на уровне 30 метров в секунду и даже несколько выше.

"Но это - высокогорье Карпат. Там такие скорости являются типичными во время прохождения каких-то атмосферных фронтов", - уточнила эксперт.

Она сообщила также, что в ближайшее время в некоторых регионах Украины действительно будет происходить определенное изменение синоптических процессов, однако эти изменения будут "стандартными", то есть никаких "разрушительных ураганов" метеорологи не ожидают.

"Традиционно во время прохождения атмосферных фронтов, конечно, будет усиление ветра. Оно всегда было, есть и будет", - подытожила Птуха.