Может ли Турция быть посредником в окончании войны - мнение Джемилева

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сомневается, что Турция может выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. По его словам, Москва не согласится на такую роль из-за четкой позиции Анкары по Крыму.

Джемилев напомнил, что еще в 2014 году, когда Россия начала оккупацию Крыма, он вместе с Рефатом Чубаровым встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он просил турецкого лидера закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей, присоединиться к санкциям ЕС против РФ и заблокировать Крым турецким флотом.

Однако Турция отказалась, объяснив, что перекрытие проливов возможно только в случае непосредственного участия страны в войне, санкции невозможны из-за тесных экономических связей с Россией, а военная блокада Крыма возможна только по решению НАТО.

Джемилев убежден, что Россия не позволит Турции выступать посредником в переговорах, поскольку Анкара имеет четкую позицию по Крыму. Он напомнил, что во время последнего саммита "Крымской платформы" Эрдоган заявил, что "украденный Крым должен вернуться Украине", что полностью соответствует международному праву. По его мнению, российский диктатор Путин никогда не согласится на такого посредника, ведь ему нужны лидеры вроде премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.