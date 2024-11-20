Может ли Трамп отменить разрешение для Украины на удары вглубь РФ: что говорит Подоляк

"Это вопрос доходности. Для Трампа важна прагматическая доходность, которую он может получить на этом направлении. Это может быть репутационная доходность, политическая доходность или же экономическая доходность. Это может быть доходность даже из-за унижения Путина (российского диктатора - ред.). Любая доходность его устроит", - отметил Подоляк.

По его словам, если Трамп видит, что в России паника, а Путин спрятался, то для него нет причин не поддерживать удары вглубь России.

Также Подоляк добавил, что Трамп получит доходность в случае, если США увеличат поставки определенного вооружения Украине. Поскольку это приведет к "окончательному обнулению России" и существенному росту репутации США.

Советник руководителя ОП обратил внимание, что с Трампом нужно работать через прагматические коммуникационные направления, поскольку он "хочет реализоваться как лидер".