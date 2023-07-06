Может ли Швеция стать членом НАТО на предстоящем саммите: ответ Столтенберга

"Что возможно, и чего мы все добиваемся, так это положительного решения на саммите, где Турция ясно даст понять, что готова ратифицировать соглашение", - заявил Столтенберг.

По его словам, после этого работа в вопросе членства Швеции в НАТО все еще будет продолжаться.

Он также отметил, что будет обсуждать вступление Швеции в Альянс на этих выходных и во время переговоров с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые пройдут в понедельник, 10 июля.

"Но, конечно, ратификация в турецком парламенте произойдет не раньше понедельника, но мы можем принять важные политические решения. Чтобы это произошло, мы будем упорно работать сейчас и до понедельника", - добавил Столтенберг.

Вступление Швеции в НАТО

Напомним, Швеция еще в прошлом году подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. Ее ратифицировали все страны-члены НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Турция блокирует вступление страны в Альянс, поскольку считает, что Стокгольм якобы укрывает курдские группы, которые "являются террористами".

Швеция ожидала, что она сможет стать частью НАТО до саммита, но этого пока так и не произошло. При этом Эрдоган подчеркивал, что он "не будет соответствовать ожиданиям Швеции".