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Может ли Швеция стать членом НАТО на предстоящем саммите: ответ Столтенберга

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Швеция не сможет вступить в НАТО на саммите, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Этому препятствует ратификация ее членства Турцией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Что возможно, и чего мы все добиваемся, так это положительного решения на саммите, где Турция ясно даст понять, что готова ратифицировать соглашение", - заявил Столтенберг.

По его словам, после этого работа в вопросе членства Швеции в НАТО все еще будет продолжаться.

Он также отметил, что будет обсуждать вступление Швеции в Альянс на этих выходных и во время переговоров с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые пройдут в понедельник, 10 июля.

"Но, конечно, ратификация в турецком парламенте произойдет не раньше понедельника, но мы можем принять важные политические решения. Чтобы это произошло, мы будем упорно работать сейчас и до понедельника", - добавил Столтенберг.

Вступление Швеции в НАТО

Напомним, Швеция еще в прошлом году подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. Ее ратифицировали все страны-члены НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Турция блокирует вступление страны в Альянс, поскольку считает, что Стокгольм якобы укрывает курдские группы, которые "являются террористами".

Швеция ожидала, что она сможет стать частью НАТО до саммита, но этого пока так и не произошло. При этом Эрдоган подчеркивал, что он "не будет соответствовать ожиданиям Швеции".

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НАТОШвецияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган