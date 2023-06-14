Эрдоган намекнул, что не одобрит вступление Швеции в НАТО на саммите в Вильнюсе

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что пока Швеция не выполнила все требования для вступления в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı .

Говоря о саммите лидеров НАТО, который состоится в Литве в следующем месяце, Эрдоган упомянул, что Турция выдвигала конкретные шаги, при выполнении которых она бы согласилась поддержать вступление Швеции.

"Ожидания Швеции не означают, что мы будем соответствовать этим ожиданиям. Для того, чтобы мы соответствовали этим ожиданиям, прежде всего, Швеция должна выполнить свой долг", - заявил Эрдоган, напомнив, что недавно в Стамбуле он встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В то же время турецкий президент заявил, что приедет на саммит, который состоится в Вильнюсе, если не будет чрезвычайной ситуации.

Кроме того, президент сообщил, что во время его встречи с генеральным секретарем НАТО, на улицах Швеции снова произошли демонстрации.

"Наш президент сейчас встречается со Столтенбергом, но террористы снова проводят демонстрации в Швеции... Сейчас мы не можем подойти к этой работе положительно на фоне данной картины. Кроме того, это не конституционный вопрос, это не вопрос закона. Что это? Офицеры правоохранительных органов. Что они делают? Работа офицеров правоохранительных органов - остановить их (демонстрантов - ред.)", - сказал спикер президента Ибрагим Калин.

Он также сообщил, что сегодня пройдет очередная встреча между делегациями Швеции, Финляндии и НАТО. И подчеркнул, что до прекращения демонстраций решение Эрдогана о присоединении Швеции к Альянсу не изменится.

Вступление Швеции в НАТО

После подачи заявки на вступление в НАТО Швеция уже больше года пытается стать новым членом Североатлантического альянса. После подачи заявки она получила гарантии безопасности от стран НАТО, в частности, Великобритании.

В настоящее время ее членство отказывается ратифицировать Венгрию и Турцию. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все требования и может вступить в Альянс до июльского саммита.

В частности, Турция обвиняет Швецию в "поддержке терроризма". Еще больше обострило ситуацию, когда группа протестующих сожгла Коран напротив посольства Анкары в Швеции.

Напомним, ранее в Стокгольме Палудан сжег Коран напротив посольства Турции. После этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ожидать поддержки ее заявки на членство в НАТО.

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