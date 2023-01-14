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Баллистические или зенитные ракеты. Военные рассказали, чем россияне обстреляли Киев

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Киев, Суббота 14 января 2023 13:17
Баллистические или зенитные ракеты. Военные рассказали, чем россияне обстреляли Киев Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты сегодня, 14 января, атаковали Киев нетипичным вооружением. Враг, вероятно, применил баллистические или зенитные ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Пока работают люди с обломками… Вероятность есть, что это были либо баллистические ракеты "Искандер-М", либо зенитные комплексы С-300 определенных модификаций, а также С-400 не исключены, которые тоже есть к северу от Украины. Сейчас будет определено, какой тип ракет был применен", - отметил Игнат.

Напомним, сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по Киеву. Известно, что есть попадание в объект инфраструктуры. Обломки сбитых ракет упали на нежилое здание в Голосеевском районе и на автомобиль в Дарницком районе столицы.

В Воздушных силах заявили, что Россия выпустила ракеты с северного направления по баллистической траектории, поэтому сигнал воздушной тревоги в Киеве дали позже.

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