Может ли РФ разделить энергосистему Украины по Днепру? Что говорят в "Укрэнерго"

По словам Зайченко, последний раз разделение энергосистемы произошло в 2023 году после массированной российской атаки, и враг продолжает пытаться повторить этот сценарий.

"Оккупанты делают все, чтобы разделить систему, погасить ее - это их главная цель. Мы боремся с этим и делаем это достаточно успешно", - подчеркнул он.

В то же время глава "Укрэнерго" признает, что такая угроза остается реальной.

"Конечно. Война продолжается", - отметил он.

Зайченко также пояснил, что россияне изменили тактику ударов по сравнению с прошлой зимой. Если в прошлом году они пытались атаковать по всей территории одновременно, то сейчас концентрируются на отдельных регионах и критических объектах, стремясь пробить ПВО массовостью запусков. Это затрудняет быстрое восстановление энергоснабжения именно в тех областях, которые попадают под прицельные удары.

По его словам, графики отключений могут применяться всю зиму, ведь война продолжается, а российские атаки направлены не только по объектам генерации и передачи, но и по газодобывающей и газотранспортной инфраструктуре.

"Можем констатировать, что враг продолжает политику энергетического терроризма, пытаясь лишить украинцев света и тепла", - сказал Зайченко.

Глава "Укрэнерго" добавил, что благодаря помощи международных партнеров Украина существенно усилила ремонтные возможности - спецтехника теперь доступна во всех регионах, что ускоряет восстановление сетей после ударов.