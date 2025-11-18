Может ли РФ разделить энергосистему Украины по Днепру? Что говорят в "Укрэнерго"

Россия сохраняет намерение нанести энергосистеме Украины критический ущерб, в частности - попытаться разделить ее по Днепру.
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
По словам Зайченко, последний раз разделение энергосистемы произошло в 2023 году после массированной российской атаки, и враг продолжает пытаться повторить этот сценарий.
"Оккупанты делают все, чтобы разделить систему, погасить ее - это их главная цель. Мы боремся с этим и делаем это достаточно успешно", - подчеркнул он.
В то же время глава "Укрэнерго" признает, что такая угроза остается реальной.
"Конечно. Война продолжается", - отметил он.
Зайченко также пояснил, что россияне изменили тактику ударов по сравнению с прошлой зимой. Если в прошлом году они пытались атаковать по всей территории одновременно, то сейчас концентрируются на отдельных регионах и критических объектах, стремясь пробить ПВО массовостью запусков. Это затрудняет быстрое восстановление энергоснабжения именно в тех областях, которые попадают под прицельные удары.
По его словам, графики отключений могут применяться всю зиму, ведь война продолжается, а российские атаки направлены не только по объектам генерации и передачи, но и по газодобывающей и газотранспортной инфраструктуре.
"Можем констатировать, что враг продолжает политику энергетического терроризма, пытаясь лишить украинцев света и тепла", - сказал Зайченко.
Глава "Укрэнерго" добавил, что благодаря помощи международных партнеров Украина существенно усилила ремонтные возможности - спецтехника теперь доступна во всех регионах, что ускоряет восстановление сетей после ударов.
Перед началом отопительного сезона Россия резко усилила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Под обстрелы попали теплоэлектростанции, газодобывающие объекты и подстанции, которые передают мощности от атомных электростанций. После масштабной атаки 8 ноября ситуация с отключениями электричества в Украине стала еще более критичной.
По данным "Центрэнерго", этот обстрел стал самым масштабным с начала полномасштабного вторжения. В результате ударов две ТЭС компании - Змиевская и Трипольская - полностью прекратили производство электроэнергии.
После атак Украина обратилась с инициативой созвать Совет МАГАТЭ. Обстрелы энергообъектов продолжались и 10 ноября, а уже на следующий день Россия снова нанесла удары по энергетической инфраструктуре в трех областях - Харьковской, Одесской и Донецкой.
