Может ли РФ прекратить транзит газа через Украину после слухов о "Судже": мнение эксперта

Он отметил, что считает спекуляциями слухи о планах "неизвестных вооруженных формирований", которые зашли в Курскую область, перекрыть вентиль на станции "Суджа".

"Для чего это делать, если Украина могла бы и раньше при желании перекрыть вентиль на своей ГТС? По просьбе европейцев она этого не делала, так как некоторые партнеры не смогли сразу обеспечить диверсификацию поставок газа", - уточнил Омельченко.

В свою очередь “Газпрому”, по словам эксперта, крайне невыгодно прекращать поставки газа через Украину в европейские страны.

"Потеря маршрута поставок через Украину в Словакию, Чехию и Австрию лишит "Газпром" около 6 млрд евро. И ситуация станет абсолютно катастрофической: придется останавливать добычу, замораживать скважины, а это большие экономические потери", - объяснил он.

Таким образом, как подчеркнул Омельченко, у России есть только два варианта - прекратить экспорт и потерять огромные средства или продолжить поставки.

Эксперт допустил, что РФ может сократить перекачку газа, а также будет обвинять Украину в перекрытии вентиля на ГИС “Суджа”.

"Чтобы Европа надавила, чтобы операция в Курской области прекратилась. Думаю, такая ИПСО может быть разыграна Кремлем", - рассказал он.