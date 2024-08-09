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Может ли РФ прекратить транзит газа через Украину после слухов о "Судже": мнение эксперта

Иллюстративное фото: Россия может прекратить транзит газа через Украину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Нельзя исключать возможность того, что Россия досрочно прекратит транзит газа через Украину после слухов о потере контроля РФ над газоизмерительной станцией (ГИС) "Суджа".

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Он отметил, что считает спекуляциями слухи о планах "неизвестных вооруженных формирований", которые зашли в Курскую область, перекрыть вентиль на станции "Суджа".

"Для чего это делать, если Украина могла бы и раньше при желании перекрыть вентиль на своей ГТС? По просьбе европейцев она этого не делала, так как некоторые партнеры не смогли сразу обеспечить диверсификацию поставок газа", - уточнил Омельченко. 

В свою очередь “Газпрому”, по словам эксперта, крайне невыгодно прекращать поставки газа через Украину в европейские страны.

"Потеря маршрута поставок через Украину в Словакию, Чехию и Австрию лишит "Газпром" около 6 млрд евро. И ситуация станет абсолютно катастрофической: придется останавливать добычу, замораживать скважины, а это большие экономические потери", - объяснил он. 

Таким образом, как подчеркнул Омельченко, у России есть только два варианта - прекратить экспорт и потерять огромные средства или продолжить поставки. 

Эксперт допустил, что РФ может сократить перекачку газа, а также будет обвинять Украину в перекрытии вентиля на ГИС “Суджа”. 

"Чтобы Европа надавила, чтобы операция в Курской области прекратилась. Думаю, такая ИПСО может быть разыграна Кремлем", - рассказал он.

Что предшествовало

Напомним, уже несколько дней в Курской области идут активные боевые действия. Россия утверждает, что украинские военнослужащие “прорвали” границу. В свою очередь Украина официально эту информацию не подтверждала.

Еще вчера издание Washington Post писало, что украинские защитники якобы взяли под контроль газоизмерительную станцию "Суджа", которая находится вблизи границы.

Более детально о ситуации вокруг российской ГИС - в материале РБК-Украина.

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