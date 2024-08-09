Чи може РФ припинити транзит газу через Україну після чуток про "Суджу": думка експерта

Він зазначив, що вважає спекуляціями чутки про плани "невідомих збройних формувань", що зайшли до Курської області, перекрити вентиль на станції "Суджа".

"Для чого це робити, якщо Україна могла б і раніше за бажання перекрити вентиль на своїй ГТС? На прохання європейців вона цього не робила, оскільки деякі партнери не змогли одразу забезпечити диверсифікацію постачання газу", - уточнив Омельченко.

У свою чергу, "Газпрому", за словами експерта, вкрай невигідно припиняти постачання газу через Україну до європейських країн.

"Втрата маршруту постачання через Україну до Словаччини, Чехії та Австрії позбавить "Газпром" близько 6 млрд євро. І ситуація стане абсолютно катастрофічною: доведеться зупиняти видобуток, заморожувати свердловини, а це великі економічні втрати", - пояснив він.

Таким чином, як підкреслив Омельченко, Росія має лише два варіанти - припинити експорт і втратити величезні кошти або продовжити постачання.

Експерт припустив, що РФ може скоротити перекачування газу, а також звинувачуватиме Україну в перекритті вентиля на ГВС "Суджа".

"Щоб Європа натиснула, щоб операція в Курській області припинилася. Думаю, така ІПСО може бути розіграна Кремлем", - розповів він.