Рютте о крахе режима Асада: момент радости, но также и неопределенности для народа Сирии

Свержение режима диктатора Башара Асада является моментом радости для Сирии. Однако это является и периодом неопределенности для местных и всего региона.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, Россия и Иран должны разделить ответственность за преступления, совершённые против сирийского народа режимом Асада.

Он сказал, что эти две страны были "главными спонсорами" режима Асада. Но несмотря на это и Москва, и Тегеран оказались "ненадежными партнерами, которые отказались от Асада, когда он перестал быть им полезным".

Рютте также заявил, что надеется на мирную передачу власти и инклюзивный политический процесс под руководством сирийцев.

"Мы надеемся на мирную передачу власти и инклюзивный политический процесс под руководством сирийцев.Мы будем внимательно следить за тем, как лидеры повстанцев будут вести себя во время этого перехода", - сказал он.

По мнению генсека, новые лидеры Сирии должны поддерживать верховенство права, защищать гражданское население и уважать религиозные меньшинства.

Подробнее о ситуации в Сирии читайте в материале РБК-Украина " Рискованная победа. Почему режим Асада так быстро развалился и что дальше будет с Сирией ".

Свержение режима Башара Асада

В ноябре в Сирии развернулись интенсивные боевые действия между исламистской группировкой "Тахрир аш-Шам", отрядами Сирийской национальной армии и силами диктатора Башара Асада, которого поддерживали Россия и Иран. До 1 декабря повстанцы захватили Алеппо, а затем и Хаму.