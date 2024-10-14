Может ли РФ получить Shahed-101 и что известно об этом дроне: объяснение Defense Express

В распоряжении РФ мог появиться еще один образец дальнобойного дрона, который можно использовать для ударов по Украине. Речь об иранском Shahed-101.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как пишет издание, на днях в соцсетях появилось фото сбитого вражеского дрона, визуально напоминающего иранский Shahed-101. Такой беспилотник был замечен в использовании у йеменских хуситов и группировки "Хезболла".

Что известно о Shahed-101

Ранее СМИ писали о том, что Иран мог передать России усовершенствованный вариант Shahed-101, имеющий маркировку "Шахед-107". У этого дрона заявлена дальность запуска до 1500 км. Он также может поражать западные реактивные системы наподобие M142 HIMARS или M270 MLRS.

Другие же источники напоминают, что в период сообщений о наличии у РФ "Шахед-107" фигурировали данные о том, что российская "Алабуга" планирует производить такие дроны под обозначением 101Р.

Как пишет Defense Express, на использование Россией Shahed-101 указывают три показателя:

дальность полета – до 1400 километров;

дальность применения – до 600 километров;

дальность передачи видеосигнала – до 50 километров.

Несмотря на все, стоит отметить, что в настоящее время доказательством того, что РФ могла применить Shahed-101, есть только фото в открытом доступе. Однако с фото не понятно, стартовало ли в России серийное производство дронов этого типа или нет.

Характеристики Shahed-101

Масса боевой части дрона составляет всего 8 килограммов – что делает его скорее иранской копией или конкурентом для российского "Ланцета". При этом сейчас в России могут оценивать на какой модели дрона-камикадзе стоит сосредоточиться на поле боя - проверенном "Ланцете", или Shahed-101, он же 101Р.

При этом необходимо принять во внимание и сообщение от израильского исследовательского центра ALMA о том, что Shahed-101 в комплектации от "Хезболлы" имеет дальность полета до 900 километров и оснащается видеокамерами для наведения на цель.

Напомним, ранее мы писали о том, что на проходящей в корейском городе Теджон выставке KADEX 2024 была представлена мини-весия иранского Shahed. Его название – KUS-LM.

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