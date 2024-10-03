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В Южной Корее представили мини-версию "Шахеда": что известно о дронах KUS-LM

Четверг 03 октября 2024 18:00
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В Южной Корее представили мини-версию "Шахеда": что известно о дронах KUS-LM Фото: дрон KUS-LM (Army Recognition)
Автор: Наталья Кава

На проходящей в корейском городе Теджон выставке KADEX 2024 была представлена мини-весия иранского Shahed. Его название – KUS-LM.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Мини-дрон представила Korean Air Aerospace. На опубликованных фото в новом дроне узнается иранский Shahed-136, однако он значительно меньше.

Как пишет Defense Express, размах крыла KUS-LM всего 1,2 метра, а длина 1,5 метра. В то время как у Shahed-136 размах крыла 2,5 метра, а длина 3,5 метра.

Интересно и то, что помимо уменьшения размеров к дрону KUS-LM было добавлено небольшое переднее горизонтальное оперение. Однако самое аэродинамическое решение одинаково у обоих беспилотников.

Какие параметры корейского дрона

Отмечается, что, несмотря на габариты корейского дрона, известна лишь его скорость - 150 км/ч. Необъявленными остаются и данные о дальности полета и весе боевой части.

Однако в Korean Air Aerospace это не первый дрон, ведь эта компания достаточно мощный разработчик дронов. У нее в активе целый ряд дронов разного класса. В частности, разведывательно-ударный KUS-FS – в этом году он пошел в серийное производство.

На днях РБК-Украина рассказывало о том, что корейский стартап Peach показал разработку дрона Papidrone-800 на выставке KADEX 2024, собираемого из картона.

Следует напомнить, что в июне этого года Южная Корея решила рассмотреть возможность поставки оружия в Украину после того, как Северная Корея и Россия подписали пакт о взаимной обороне в случае войны. Южная Корея является одной из стран, не поставляющих вооружение в Украину непосредственно из-за законодательных ограничений.

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