США в частном формате предупреждали Россию о последствиях ядерного удара, - WP

США в течение последних месяцев предупреждали Москву о последствиях ядерного удара. Сообщения приходили в частном формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По данным СМИ, Вашингтон намеренно посылал предупреждения в нечетком формате, поэтому Кремль переживает, как США могут отреагировать на такой шаг.

Издание отмечает, что к отправке сообщений причастен Государственный департамент США. Однако неизвестно, кто доставлял уведомления и их содержание. Также неясно, получала ли Москва предупреждения перед недавним выступлением Владимира Путина 21 сентября, когда он в очередной раз пригрозил ядерным оружием.

Американские эксперты беспокоятся, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие меньшего размера, которое называют "ядерным оружием поля боя". В то же время, пока не зафиксировано перемещение РФ такого вооружения.

Официальные лица США сосредоточили усилия на этой неделе на Генассамблее ООН, чтобы не допустить использования Россией ядерного оружия. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН заявил, что ядерные угрозы РФ должны быть прекращены.