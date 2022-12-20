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Может ли Путин пойти на убийство Лукашенко: ответ Данилова

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Киев, Вторник 20 декабря 2022 20:04
Может ли Путин пойти на убийство Лукашенко: ответ Данилова Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Глава Кремля Владимир Путин вряд ли решит убить лидера белорусского режима Александра Лукашенко, поскольку это крайняя мера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Я не думаю, что Путин пойдет на такую вещь (речь об убийстве Лукашенко - ред.), но если уйдет, то это уже будет крайняя вещь по отношению к Беларуси, потому что белорусский народ не желает воевать с нами", - отметил Данилов.

Напомним, вчера, 19 декабря, Путин впервые за два года приехал в Минск для того, чтобы провести переговоры с Лукашенко.

Позже в Институте изучения войны (ISW) отметили, что Лукашенко во время вчерашней встречи, вероятно, отказал Путину пойти на прямое участие Беларуси в войне против Украины.

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