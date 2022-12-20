Чи може Путін піти на вбивство Лукашенка: відповідь Данілова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Я не думаю, що Путін піде на таку річ (мова про вбивство Лукашенка - ред.), але якщо піде, то це вже буде крайня річ щодо Білорусі, тому що білоруський народ не бажає воювати з нами", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, вчора, 19 грудня, Путін уперше за два роки приїхав до Мінська для того, щоб провести переговори з Лукашенком.

Пізніше в Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що Лукашенко під час вчорашньої зустрічі, ймовірно, відмовив Путіну піти на пряму участь Білорусі у війні проти України.

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